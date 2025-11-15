У Трампа ответили, зачем хотят и дальше говорить с Путиным

Диалог президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.

"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но, если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговора с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", — сказал он.

Также вице-президент США предположил, что доктрина Дональда Трампа заключается в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.

"Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией", — высказался Вэнс.

