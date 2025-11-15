logo

BTC/USD

96299

ETH/USD

3178.63

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа ответили, зачем хотят и дальше говорить с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа ответили, зачем хотят и дальше говорить с Путиным

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл главные нюансы доктрины Дональда Трампа

15 ноября 2025, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Диалог президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. 

У Трампа ответили, зачем хотят и дальше говорить с Путиным

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.

"Не обязательно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но, если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговора с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией", — сказал он.

Также вице-президент США предположил, что доктрина Дональда Трампа заключается в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.

"Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией", — высказался Вэнс.

Читайте также на портале "Комментарии" — США продолжают выступать за дипломатическое решение войны в Украине и призывают Россию к прямым переговорам с Киевом. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио в сети Х(X).

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль заявил о готовности к возможному российско-американскому саммиту в Будапеште. Вместе с тем переговоры пока остаются на стадии предварительных контактов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, цитируя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Российская сторона вновь выразила заинтересованность в проведении встречи с представителями США на высшем уровне. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва готова к саммиту в Будапеште, если он будет основан на "тщательно проработанных итогах" предыдущих переговоров, состоявшихся на Аляске.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости