Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Диалог президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.
Также вице-президент США предположил, что доктрина Дональда Трампа заключается в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.
Читайте также на портале "Комментарии" — США продолжают выступать за дипломатическое решение войны в Украине и призывают Россию к прямым переговорам с Киевом. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марк Рубио в сети Х(X).
Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль заявил о готовности к возможному российско-американскому саммиту в Будапеште. Вместе с тем переговоры пока остаются на стадии предварительных контактов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, цитируя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Российская сторона вновь выразила заинтересованность в проведении встречи с представителями США на высшем уровне. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва готова к саммиту в Будапеште, если он будет основан на "тщательно проработанных итогах" предыдущих переговоров, состоявшихся на Аляске.