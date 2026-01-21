logo

Трамп готов идти по вопросу Гренландии до конца: Бессент сделал жесткое заявление в Давосе
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готов идти по вопросу Гренландии до конца: Бессент сделал жесткое заявление в Давосе

Бессент подчеркнул, что Гренландия должна принадлежать США

21 января 2026, 12:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В администрации США продолжают настаивать, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. При этом официальный Вашингтон предостерегает Европу от усиления военного присутствия на острове. Соответствующее заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал министр финансов США Скотт Бессент, пишет The Guardian.

Трамп готов идти по вопросу Гренландии до конца: Бессент сделал жесткое заявление в Давосе

Гренландия. Фото: из открытых источников

На полях форума Бессент заметил, что США просят своих союзников понять, что "Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов".

Министр отметил, что в истории уже были подобные примеры территориальных соглашений с участием Дании.

В частности, американский министр упомянул, что во время Первой мировой войны США приобрели у Дании Виргинские острова.

"Напомню всем, что Дания оставалась нейтралитетом во время Первой мировой войны. Они действительно продали немцам немало [земли]", — заявил он.

Отдельно Бессент предостерег европейские страны от наращивания своего военного присутствия на арктическом острове.

"Я не уверен, какой сигнал должны послать эти страны, если они активируют свои войска. Мне кажется, что это достаточно донкихотство", – сказал министр финансов.

Стоит отметить, что в ходе своего выступления Скотт Бессент на фоне тарифных угроз президента Дональда Трампа Евросоюза подверг критике Европу за разрешение на построение "Северного потока-2" и покупку российских энергоресурсов.

Бессент подверг критике европейские страны за то, что в свое время они позволили Кремлю быстро построить нефтепровод "Северный поток-2". Также он считает, что именно ЕС виновен в обогащении путинского режима из-за покупки российских энергоресурсов, в том числе нефти.

По словам американского министра, недальновидность Европы позволила российскому диктатору Владимиру Путину создать военный бюджет и финансировать свою войну против Украины.



