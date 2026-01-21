Трамп готов идти по вопросу Гренландии до конца: Бессент сделал жесткое заявление в Давосе

Рубрики
В администрации США продолжают настаивать, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. При этом официальный Вашингтон предостерегает Европу от усиления военного присутствия на острове. Соответствующее заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал министр финансов США Скотт Бессент, пишет The Guardian.
Гренландия. Фото: из открытых источников
На полях форума Бессент заметил, что США просят своих союзников понять, что "Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов".
Министр отметил, что в истории уже были подобные примеры территориальных соглашений с участием Дании.
В частности, американский министр упомянул, что во время Первой мировой войны США приобрели у Дании Виргинские острова.
Отдельно Бессент предостерег европейские страны от наращивания своего военного присутствия на арктическом острове.
Стоит отметить, что в ходе своего выступления Скотт Бессент на фоне тарифных угроз президента Дональда Трампа Евросоюза подверг критике Европу за разрешение на построение "Северного потока-2" и покупку российских энергоресурсов.
Бессент подверг критике европейские страны за то, что в свое время они позволили Кремлю быстро построить нефтепровод "Северный поток-2". Также он считает, что именно ЕС виновен в обогащении путинского режима из-за покупки российских энергоресурсов, в том числе нефти.
По словам американского министра, недальновидность Европы позволила российскому диктатору Владимиру Путину создать военный бюджет и финансировать свою войну против Украины.