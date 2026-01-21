Трамп готовий йти у питанні Гренландії до кінця: Бессент зробив жорстку заяву в Давосі

В адміністрації США продовжують наполягати, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. При цьому офіційний Вашингтон застерігає Європу від посилення військової присутності на острові. Відповідну заяву на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише "The Guardian".

Гренландія. Фото: з відкритих джерел

На полях форуму Бессент зауважив, що США просять своїх союзників зрозуміти, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів".

Міністр наголосив, що в історії вже були подібні приклади територіальних угод за участі Данії.

Зокрема, американський міністр згадав, що під час Першої світової війни США придбали у Данії Віргінські острови.

"Нагадаю всім, що Данія залишалася нейтралітетом під час Першої світової війни. Вони насправді продали німцям чимало [землі]", — заявив він.

Окремо Бессент застеріг європейські країни від нарощування своєї військової присутності на арктичному острові.

"Я не впевнений, який сигнал мають послати ці країни, якщо вони активують свої війська. Мені здається, що це досить донкіхотство", — сказав міністр фінансів.

Варто зазначити, що у ході свого виступу Скотт Бессент на тлі тарифних погроз президента Дональда Трампа Євросоюзу розкритикував Європу за дозвіл на побудову "Північного потоку-2" та купівлю російських енергоресурсів.

Бессент розкритикував європейські країни за те, що свого часу вони дозволили Кремлю швидко побудувати нафтопровід "Північний потік-2". Також він вважає, що саме ЄС винний у збагаченні путінського режиму через купівлю російських енергоресурсів, в тому числі нафти.

За словами американського міністра, недалекоглядність Європи дозволила російському диктатору Володимиру Путіну створити військовий бюджет та фінансувати свою війну проти Україну.