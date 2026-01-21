Трамп готовий йти у питанні Гренландії до кінця: Бессент зробив жорстку заяву в Давосі

Рубрики
В адміністрації США продовжують наполягати, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. При цьому офіційний Вашингтон застерігає Європу від посилення військової присутності на острові. Відповідну заяву на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише "The Guardian".
Гренландія. Фото: з відкритих джерел
На полях форуму Бессент зауважив, що США просять своїх союзників зрозуміти, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів".
Міністр наголосив, що в історії вже були подібні приклади територіальних угод за участі Данії.
Зокрема, американський міністр згадав, що під час Першої світової війни США придбали у Данії Віргінські острови.
Окремо Бессент застеріг європейські країни від нарощування своєї військової присутності на арктичному острові.
Варто зазначити, що у ході свого виступу Скотт Бессент на тлі тарифних погроз президента Дональда Трампа Євросоюзу розкритикував Європу за дозвіл на побудову "Північного потоку-2" та купівлю російських енергоресурсів.
Бессент розкритикував європейські країни за те, що свого часу вони дозволили Кремлю швидко побудувати нафтопровід "Північний потік-2". Також він вважає, що саме ЄС винний у збагаченні путінського режиму через купівлю російських енергоресурсів, в тому числі нафти.
За словами американського міністра, недалекоглядність Європи дозволила російському диктатору Володимиру Путіну створити військовий бюджет та фінансувати свою війну проти Україну.