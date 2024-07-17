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Трамп готов к переговорам с РФ по войне в Украине: на какую уступку может пойти

Администрация Трампа в случае его победы на выборах готова пойти на определенные уступки РФ по вопросу войны в Украине

сегодня, 12:05 comments1888
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Ткачик Олеся

Украине нужно готовиться к существенным изменениям в политике Соединенных Штатов Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые должны состояться в ноябре, считает политолог Владимир Фесенко.

Трамп готов к переговорам с РФ по войне в Украине: на какую уступку может пойти

Дональд Трамп

"С высокой вероятностью сейчас можно прогнозировать только одно — команда Трампа будет инициировать и продвигать переговоры о завершении войны между Россией и Украиной", — отметил эксперт.

При этом он предположил, что вряд ли это будут переговоры полностью на российских условиях, ведь такие действия будут восприниматься как откровенное поражение США. И судя по разным данным, Трамп это понимает, добавил политолог.

"Самый вероятный сценарий – продвижение командой Трампа предложений о прекращении боевых действий в Украине, но без договоренностей о статусе оккупированных территорий и без других неприемлемых для нас требований России. Однако может обсуждаться тема отказа Украины от членства в НАТО. И к реагированию на такое предложение со стороны потенциально новой администрации США нам также нужно готовиться с точки зрения разработки соответствующей стратегии и тактики будущих переговоров", – заявил Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ни Байден, ни Трамп не поддерживают идею членства Украины в НАТО. При этом Трамп даже заявлял, что война началась потому, что Украина обещала такое членство когда-то впоследствии. Сейчас команда Трампа фонтанирует разными идеями о прекращении войны в Украине. В частности, помощник Трампа Ричард Гренелл предложил создать на территории Украины автономные зоны.

Впрочем, эксперты считают, что РФ не согласится прямо на прекращение огня. Они считают, что Кремль выдвинут Украине такие требования, что мы все офигием.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0V9Rq3xCajNi8NJD5ddkZ88YTGdQNG2DFdKTEu7BDperoHdYgpu7evZJ1zN7FGPjWl
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Ігор

сегодня, 11:31

Це юдейсько-путинське вторгнення потрібно тільки нашому корумпованому Упирю з Хунтою. Вони наробили стільки злочинів, що тепер в них дороги назад немає, тільки максимально тягнути час, до останнього терпіли.


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