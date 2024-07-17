Трамп готов к переговорам с РФ по войне в Украине: на какую уступку может пойти

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Ткачик Олеся
Украине нужно готовиться к существенным изменениям в политике Соединенных Штатов Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые должны состояться в ноябре, считает политолог Владимир Фесенко.
Дональд Трамп
При этом он предположил, что вряд ли это будут переговоры полностью на российских условиях, ведь такие действия будут восприниматься как откровенное поражение США. И судя по разным данным, Трамп это понимает, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ни Байден, ни Трамп не поддерживают идею членства Украины в НАТО. При этом Трамп даже заявлял, что война началась потому, что Украина обещала такое членство когда-то впоследствии. Сейчас команда Трампа фонтанирует разными идеями о прекращении войны в Украине. В частности, помощник Трампа Ричард Гренелл предложил создать на территории Украины автономные зоны.
Впрочем, эксперты считают, что РФ не согласится прямо на прекращение огня. Они считают, что Кремль выдвинут Украине такие требования, что мы все офигием.
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Ігор
сегодня, 11:31
Це юдейсько-путинське вторгнення потрібно тільки нашому корумпованому Упирю з Хунтою. Вони наробили стільки злочинів, що тепер в них дороги назад немає, тільки максимально тягнути час, до останнього терпіли.