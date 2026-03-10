Трамп готов одобрить ликвидацию нового лидера Ирана в случае неповиновения

Администрация Дональда Трампа готова к радикальным шагам в отношениях с Ираном, если новый руководитель страны не пойдет на уступки Вашингтону. Как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на действующих и бывших чиновников США, президент уже озвучил своим помощникам сценарий возможной ликвидации нового верховного лидера Исламской Республики.

Моджтаба Хаменеи

Речь идет о Моджтабе Хаменее, сыне покойного аятоллы, недавно возглавившего государство. Трамп дал четко понять, что безопасность нового лидера напрямую зависит от выполнения американских требований, в частности полной остановки разработки ядерного оружия.

Источники издания отмечают:

"Президент США Дональд Трамп сказал помощникам, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот не уступит требования США, такие как прекращение разработки ядерного оружия".

Сам Трамп в серии сегодняшних интервью не скрывал своего скептического отношения к новому главе Ирана. Моджтаба Хаменеи считается сторонником "жесткой линии" и имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), что лишь усиливает напряжение между странами.

Описывая свое отношение к кадровым изменениям в Тегеране, американский лидер подчеркнул:

"Я не доволен выбором сына Хаменеи... Он считается сторонником жесткой линии и близок к Корпусу стражей исламской революции".

Такая риторика свидетельствует о том, что Белый дом не собирается вести длительные дипломатические переговоры, а ставит Тегеран перед жестким выбором между капитуляцией в ядерном вопросе и физическим устранением руководства страны.

