Путін відреагував на призначення нового лідера Ірану: що про нього сказав

Російський диктатор Володимир Путін надіслав офіційне привітання новому верховному лідеру Ірану Моджтабу Хаменеї з нагоди його призначення на посаду. Вітальна телеграма була оприлюднена пресслужбою Кремля.

Реакція Путіна на нового лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін у своєму зверненні зазначив, що у Кремлі очікують від нового лідера Ірану Моджтаби Хаменеї подібну політику, яку вів його батько аятола Алі Хаменеї.

"Зараз, коли Іран протистоїть збройній агресії, ваша діяльність на цій високій посаді, безсумнівно, вимагатиме великої мужності та самовідданості. Упевнений, що ви з честю продовжите справу вашого батька і згуртуєте іранський народ перед суворими випробуваннями", — йдеться у повідомленні Кремля.

Крім того, Путін заявив про "незмінну підтримку" Тегерана з боку Москви та наголосив, що Росія і надалі залишатиметься надійним партнером Ірану. У телеграмі він побажав новому лідеру успіхів у вирішенні складних державних завдань, а також міцного здоров’я і сили духу.

Нагадаємо, Моджтаба Хаменеї був обраний верховним лідером після загибелі свого батька Алі Хаменеї. Попередній керівник країни загинув під час ударів по Тегерану, завданих Сполучені Штати Америки та Ізраїль наприкінці лютого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Путіна на смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Російський диктатор заявив, що удари США та Ізраїлю були скоєні з "цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права".

