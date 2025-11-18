Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против РФ, но есть условие

Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России, если сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение по этим мерам. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Трамп заявил журналистам, что он "не имеет ничего против" того, что республиканцы работают над законопроектом о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией.

Дональд Трамп сказал, что они могут принять его предложение добавить Иран к санкциям.

Сенатор Линдси Грэм и представитель Палаты представителей Брайан Фицпатрик, оба республиканцы, выступили авторами законопроекта о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией, включая покупателей ее энергоносителей.

На вопрос, готов ли Трамп поддержать законопроект, чиновник ответил, что он действительно его подпишет. Он дал ясно это понять.

Вместе с тем чиновник отметил, что Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые гарантируют, что Трамп сохранит контроль над санкциями, сказал чиновник.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было исключение, которое гарантирует, что президент имеет окончательную власть в принятии решений по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, что президент рассмотрит возможность подписания законопроекта" – говорится в заявлении представителя Белого дома.

Чиновник отметил, что Белый дом продолжает работать над переговорами с Россией о прекращении войны.

"Мы, безусловно, продолжаем работать над этим. Просто это не было в центре внимания новостей, потому что у нас происходит очень много событий", – заявил чиновник.

