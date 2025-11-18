logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп готовий підтримати законопроект про санкції проти РФ, але є умова
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп готовий підтримати законопроект про санкції проти РФ, але є умова

За інформацією Reuters, Трамп готовий посилити тиск на санкцію на Росію

18 листопада 2025, 06:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про введення санкцій проти Росії, якщо збереже за собою повноваження приймати остаточне рішення щодо цих заходів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив високопоставлений представник Білого дому.

Трамп готовий підтримати законопроект про санкції проти РФ, але є умова

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що Трамп заявив журналістам, що він "не має нічого проти" того, що республіканці працюють над законопроектом про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією.

Дональд Трамп сказав, що вони можуть ухвалити його пропозицію додати Іран до санкцій.

Сенатор Ліндсі Грем та представник Палати представників Браян Фіцпатрік, обидва республіканці, виступили авторами законопроекту про введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією, включаючи покупців її енергоносіїв.

На запитання, чи готовий Трамп підтримати законопроект, чиновник відповів, що він справді його підпише. Він дав ясно це зрозуміти.

Водночас чиновник зазначив, що Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантують, що Трамп збереже контроль над санкціями, сказав чиновник.

"Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточну владу у прийнятті рішень щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, що президент розгляне можливість підписання законопроекту" – йдеться у заяві представника Білого дому.

Чиновник зазначив, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Росією щодо припинення війни.

"Ми, безумовно, продовжуємо працювати над цим. Просто це не було у центрі уваги новин, тому що у нас відбувається дуже багато подій", – заявив чиновник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — справа Епштейна вдарила по іміджу президента США: які кроки змушений йти Трамп.




Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-would-back-russia-sanctions-bill-if-he-retains-final-authority-white-house-2025-11-17/
