Трамп готовий підтримати законопроект про санкції проти РФ, але є умова

Президент США Дональд Трамп готовий підписати закон про введення санкцій проти Росії, якщо збереже за собою повноваження приймати остаточне рішення щодо цих заходів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив високопоставлений представник Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що Трамп заявив журналістам, що він "не має нічого проти" того, що республіканці працюють над законопроектом про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією.

Дональд Трамп сказав, що вони можуть ухвалити його пропозицію додати Іран до санкцій.

Сенатор Ліндсі Грем та представник Палати представників Браян Фіцпатрік, обидва республіканці, виступили авторами законопроекту про введення санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією, включаючи покупців її енергоносіїв.

На запитання, чи готовий Трамп підтримати законопроект, чиновник відповів, що він справді його підпише. Він дав ясно це зрозуміти.

Водночас чиновник зазначив, що Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантують, що Трамп збереже контроль над санкціями, сказав чиновник.

"Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточну владу у прийнятті рішень щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, що президент розгляне можливість підписання законопроекту" – йдеться у заяві представника Білого дому.

Чиновник зазначив, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Росією щодо припинення війни.

"Ми, безумовно, продовжуємо працювати над цим. Просто це не було у центрі уваги новин, тому що у нас відбувається дуже багато подій", – заявив чиновник.

