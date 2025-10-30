Трамп готов повышать ставки с ядерным оружием: какой срочный указ выдал Пентагону

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону "немедленно начать испытания ядерного оружия Штатов". Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В посте Дональд Трамп отметил, что "Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна", и что страна достигла этого, "включая полное обновление и модернизацию существующего оружия", во время его первого срока президентства.

"Россия занимает второе место, а Китай – отдаленно третье, но уже через 5 лет он выйдет на первое место. Учитывая программы испытаний других стран, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно", – отметил глава Белого дома.

Стоит отметить, в августе Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в полной готовности к ядерному конфликту с Россией.

