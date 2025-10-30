Трамп готовий підвищувати ставки з ядерною зброєю: який терміновий указ видав Пентагону

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону "негайно розпочати випробування ядерної зброї Штатів". Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У посту Дональд Трамп зазначив, що "Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна", і що країна досягла цього, "включаючи повне оновлення та модернізацію існуючої зброї", під час її першого терміну президентства.

"Росія посідає друге місце, а Китай – віддалено третє, але вже через 5 років він вийде на перше місце. З огляду на програми випробувань інших країн я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно", – зазначив голова Білого дому.

Варто зазначити, що в серпні Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перебувають у повній готовності до ядерного конфлікту з Росією.

