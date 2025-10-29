logo

Россия Путин заявил об испытании нового ядерного оружия "Посейдон": что это такое
Путин заявил об испытании нового ядерного оружия "Посейдон": что это такое

Владимир Путин сообщил об успешном испытании беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной установкой.

29 октября 2025, 14:22
Автор:
Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил о проведении испытаний нового стратегического вооружения – беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Аппарат, снабженный ядерной энергетической установкой, может стать частью российской доктрины ядерного сдерживания.

Путин заявил об испытании нового ядерного оружия "Посейдон": что это такое

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что 28 октября Россия провела испытания ядерного аппарата "Посейдон". По словам Путина, в ходе испытаний была успешно запущена атомная энергетическая установка, и аппарат "прошёл некоторое количество времени" под водой.

"Вчера провели еще одно испытание, еще один перспективный комплекс — это безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" тоже с ядерной энергетической установкой. Это огромный успех", — сказал президент.

Также российский диктатор заявил о мощи ядерной торпеды "Посейдон".

"Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность ракеты "Сармат"", – заявил Путин.

Что такое "Посейдон"

"Посейдон" 2М39 (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО – Kanyon) – это проект беспилотного подводного аппарата, который, по замыслу разработчиков, имеет функцию ядерной торпеды. Россияне заявляют, что оружие предназначено для ударов по прибрежным территориям с созданием обширного радиоактивного загрязнения, а также поражения кораблей и военно-морских баз.

Концептуально "Посейдон" наследует идеи советского проекта Т-15 — гигантской торпеды, наносившей удары по побережью США.

Из-за закрытости проекта достоверной информации о технических характеристиках "Посейдона" мало. По оценкам разных источников, длина аппарата может составлять 16–24 метра, диаметр – 1,5–2 метра, а масса около 100 тонн. Из-за своих огромных габаритов транспортировать "Посейдон" могут только специально спроектированные подлодки-носители.

Наличие ядерной энергоустановки позволяет аппарату обладать практически неограниченным радиусом действия и высокой автономностью, что делает его сложной мишенью для систем противоподводной обороны.

Испытание "Посейдона" прошло через несколько дней после того, как Россия опробовала межконтинентальную ракету "Буревестник" с ядерной установкой, которую называют "летучим Чернобылем".

Также "Комментарии" писали, что Трамп пристыдил Путина после испытания ракеты "Буревестник".



