Путин заявил об испытании нового ядерного оружия "Посейдон": что это такое

Российский диктатор Владимир Путин заявил о проведении испытаний нового стратегического вооружения – беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Аппарат, снабженный ядерной энергетической установкой, может стать частью российской доктрины ядерного сдерживания.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что 28 октября Россия провела испытания ядерного аппарата "Посейдон". По словам Путина, в ходе испытаний была успешно запущена атомная энергетическая установка, и аппарат "прошёл некоторое количество времени" под водой.

"Вчера провели еще одно испытание, еще один перспективный комплекс — это безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" тоже с ядерной энергетической установкой. Это огромный успех", — сказал президент.

Также российский диктатор заявил о мощи ядерной торпеды "Посейдон".

"Мощность "Посейдона" значительно превышает мощность ракеты "Сармат"", – заявил Путин.

Что такое "Посейдон"

"Посейдон" 2М39 (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО – Kanyon) – это проект беспилотного подводного аппарата, который, по замыслу разработчиков, имеет функцию ядерной торпеды. Россияне заявляют, что оружие предназначено для ударов по прибрежным территориям с созданием обширного радиоактивного загрязнения, а также поражения кораблей и военно-морских баз.

Концептуально "Посейдон" наследует идеи советского проекта Т-15 — гигантской торпеды, наносившей удары по побережью США.

Из-за закрытости проекта достоверной информации о технических характеристиках "Посейдона" мало. По оценкам разных источников, длина аппарата может составлять 16–24 метра, диаметр – 1,5–2 метра, а масса около 100 тонн. Из-за своих огромных габаритов транспортировать "Посейдон" могут только специально спроектированные подлодки-носители.

Наличие ядерной энергоустановки позволяет аппарату обладать практически неограниченным радиусом действия и высокой автономностью, что делает его сложной мишенью для систем противоподводной обороны.

Испытание "Посейдона" прошло через несколько дней после того, как Россия опробовала межконтинентальную ракету "Буревестник" с ядерной установкой, которую называют "летучим Чернобылем".

Также "Комментарии" писали, что Трамп пристыдил Путина после испытания ракеты "Буревестник".