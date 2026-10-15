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Трамп готов пойти еще на одну важную уступку перед Путиным: детали

Вашингтон обсуждает возможность разрешить подсанкционным танкерам перевозить отдельные виды нефти и топлива

15 октября 2026, 07:28
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения ограничений для танкеров теневого флота, которые ранее перевозили нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Цель инициативы – увеличить доступность морских перевозок и снизить рекордно высокие ставки фрахта. Об этом сообщает Reuters.

Трамп готов пойти еще на одну важную уступку перед Путиным: детали

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

Обсуждаемый механизм предполагает, что суда, находящиеся под санкциями, смогут перевозить так называемую легальную нефть – сырье и нефтепродукты, на которые американские ограничения не распространяются. При этом речь официально не идет о разрешении транспортировать российскую или иранскую нефть.

Компании, заинтересованные в использовании таких танкеров, должны будут обращаться за разрешением в Министерство финансов США. Вашингтон рассчитывает таким образом увеличить объемы вывоза нефти и топлива из региона Персидского залива и снизить давление на мировой рынок перевозок.

Министр энергетики США Крис Райт также затронул эту тему в видеообращении к участникам Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде. В американском Министерстве энергетики настаивают, что возможное смягчение правил не должно помогать России наращивать продажи нефти и нефтепродуктов.

Однако, по данным Reuters, у администрации Трампа есть и другая задача – как можно быстрее увеличить предложение российского дизельного топлива на мировом рынке. Если этот приоритет возобладает, Вашингтону придется решать, допустимо ли использовать для перевозок суда, связанные с теневым флотом.

Пока обсуждения не означают, что санкции уже смягчены. Неясно и то, какие именно категории судов могут получить разрешения. Но сама идея демонстрирует готовность Белого дома искать нестандартные способы сдерживания энергетических цен – даже, если для этого придется пересмотреть подход к перевозчикам, ранее попавшим под ограничения.

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Источник: https://www.reuters.com/legal/government/us-considers-easing-sanctions-shadow-fleet-vessels-cut-freight-rates-official-2026-10-15/
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