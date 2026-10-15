Трамп готовий піти ще на одну важливу поступку перед Путіним: деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення обмежень для танкерів тіньового флоту, які раніше перевозили нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Мета ініціативи – збільшити доступність морських перевезень та знизити рекордно високі ставки фрахту. Про це повідомляє Reuters.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

Обговорюваний механізм передбачає, що судна, які перебувають під санкціями, зможуть перевозити так звану легальну нафту – сировину та нафтопродукти, на які американські обмеження не поширюються. При цьому офіційно не йдеться про дозвіл транспортувати російську або іранську нафту.

Компанії, зацікавлені у використанні таких танкерів, повинні звертатися за дозволом до Міністерства фінансів США. Вашингтон розраховує таким чином збільшити обсяги вивезення нафти та палива з регіону Перської затоки та знизити тиск на світовий ринок перевезень.

Міністр енергетики США Кріс Райт також торкнувся цієї теми у відеозверненні до учасників Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді. В американському Міністерстві енергетики наполягають, що можливе пом'якшення правил не повинно допомагати Росії нарощувати продаж нафти та нафтопродуктів.

Однак, за даними Reuters, адміністрація Трампа має й інше завдання – якнайшвидше збільшити пропозицію російського дизельного палива на світовому ринку. Якщо цей пріоритет візьме гору, Вашингтону доведеться вирішувати, чи припустимо використовувати для перевезень суду, пов'язані з тіньовим флотом.

Поки що обговорення не означають, що санкції вже пом'якшені. Незрозуміло й те, які саме категорії судів можуть одержати дозволи. Але сама ідея демонструє готовність Білого дому шукати нестандартні способи стримування енергетичних цін – навіть якщо для цього доведеться переглянути підхід до перевізників, які раніше потрапили під обмеження.

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