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Трамп готов стать спикером Палаты представителей США: подробности

Трамп подтвердил желание стать спикером Палаты представителей США, но сразу выставил условие

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что согласится стать спикером Палаты представителей, но при этом уточнил, что займет этот пост лишь только "на короткое время". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "FoxNews".

Трамп готов стать спикером Палаты представителей США: подробности

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Бывший глава Белого дома заявил, что готов быть "объединителем" для партии до тех пор, пока они не выберут нового спикера.


"Меня попросили выступить в роли объединителя, потому что у меня так много друзей в Конгрессе", — сказал Дональд Трамп.

Бывший президент не сказал, кто именно его попросил, однако добавил, что готов исполнять обязанности спикера "30, 60 или 90 дней", видимо намекая, что его все же интересует самый высокий пост в стране, а именно – президентский.

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Источник: https://www.foxnews.com/politics/trump-accept-speakership-for-short-period-republicans-decide-permanent-replacement
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