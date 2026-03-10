logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп готовит настоящий подарок Путину: о чем заявил
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готовит настоящий подарок Путину: о чем заявил

Дональд Трамп намекнул, что часть санкций против РФ может снять навсегда

10 марта 2026, 07:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил вариант, что часть санкций против РФ, связанных с нефтью, может быть отменена на постоянной основе.

Трамп готовит настоящий подарок Путину: о чем заявил

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сначала Трамп сказал, что нефтяные санкции "против некоторых стран", очевидно имея ввиду РФ, отменяют пока ситуация с ценами не стабилизируется. Однако потом он добавил, что ограничения "может и не придется вводить" заново.

"Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены (на нефть — ред.). У нас есть санкции против некоторых стран, но мы снимаем их до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", — сказал сначала американский лидер.

При этом в следующей фразе он допустил, что ограничения могут и не возобновлять.

"А потом, кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить", — заявил Трамп.

Также глава Белого дома допустил, что военно-морские силы США с партнерами будут сопровождать танкеры с нефтью через Ормузский пролив, который Иран нынче заблокировал.

"Но, когда придет время, ВМС США и их партнеры будут сопровождать танкеры через пролив, если это потребуется. Я надеюсь, что это не понадобится, но, если понадобится, мы будем сопровождать их без проблем", — подытожил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — диктатор РФ Владимир Путин провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. О факте прямого контакта сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, отметив продолжительность и тональность переговоров.

По словам представителя Кремля, лидеры двух государств не общались в таком формате с конца прошлого года. В этот раз разговор занял около 60 минут и охватил наиболее острые вопросы мировой повестки дня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости