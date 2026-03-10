Трамп готовит настоящий подарок Путину: о чем заявил

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил вариант, что часть санкций против РФ, связанных с нефтью, может быть отменена на постоянной основе.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сначала Трамп сказал, что нефтяные санкции "против некоторых стран", очевидно имея ввиду РФ, отменяют пока ситуация с ценами не стабилизируется. Однако потом он добавил, что ограничения "может и не придется вводить" заново.

"Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены (на нефть — ред.). У нас есть санкции против некоторых стран, но мы снимаем их до тех пор, пока ситуация не стабилизируется", — сказал сначала американский лидер.

При этом в следующей фразе он допустил, что ограничения могут и не возобновлять.

"А потом, кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить", — заявил Трамп.

Также глава Белого дома допустил, что военно-морские силы США с партнерами будут сопровождать танкеры с нефтью через Ормузский пролив, который Иран нынче заблокировал.

"Но, когда придет время, ВМС США и их партнеры будут сопровождать танкеры через пролив, если это потребуется. Я надеюсь, что это не понадобится, но, если понадобится, мы будем сопровождать их без проблем", — подытожил Дональд Трамп.

По словам представителя Кремля, лидеры двух государств не общались в таком формате с конца прошлого года. В этот раз разговор занял около 60 минут и охватил наиболее острые вопросы мировой повестки дня.