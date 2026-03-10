Трамп готує справжній подарунок Путіну: про що заявив

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава Білого дому Дональд Трамп припустив варіант, що частина санкцій проти РФ, пов'язаних із нафтою, може бути скасована на постійній основі.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Спочатку Трамп сказав, що нафтові санкції "проти деяких країн", очевидно маючи на увазі РФ, скасовують, поки ситуація з цінами не стабілізується. Однак потім він додав, що обмеження "може і не доведеться запроваджувати" наново.
При цьому у наступній фразі він припустив, що обмеження можуть і не поновлювати.
Також глава Білого дому припустив, що військово-морські сили США з партнерами супроводжуватимуть танкери з нафтою через Ормузьку протоку, яку Іран нині заблокував.
Читайте також на порталі "Коментарі" — диктатор РФ Володимир Путін провів тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про факт прямого контакту повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, наголосивши на тривалості та тональності переговорів.
За словами представника Кремля, лідери двох держав не спілкувалися у такому форматі з кінця минулого року. Цього разу розмова зайняла близько 60 хвилин і охопила найгостріші питання світового порядку денного.