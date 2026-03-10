Трамп готує справжній подарунок Путіну: про що заявив

Глава Білого дому Дональд Трамп припустив варіант, що частина санкцій проти РФ, пов'язаних із нафтою, може бути скасована на постійній основі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Спочатку Трамп сказав, що нафтові санкції "проти деяких країн", очевидно маючи на увазі РФ, скасовують, поки ситуація з цінами не стабілізується. Однак потім він додав, що обмеження "може і не доведеться запроваджувати" наново.

"Ми також скасовуємо деякі санкції, пов'язані з нафтою, щоб знизити ціни (на нафту — ред.). У нас є санкції проти деяких країн, але ми знімаємо їх доти, доки ситуація не стабілізується", — сказав спочатку американський лідер.

При цьому у наступній фразі він припустив, що обмеження можуть і не поновлювати.

"А потім, хто знає, можливо, нам і не доведеться їх знову вводити", — заявив Трамп.

Також глава Білого дому припустив, що військово-морські сили США з партнерами супроводжуватимуть танкери з нафтою через Ормузьку протоку, яку Іран нині заблокував.

"Але, коли настане час, ВМС США та їхні партнери супроводжуватимуть танкери через протоку, якщо це буде потрібно. Я сподіваюся, що це не знадобиться, але, якщо знадобиться, ми супроводжуватимемо їх без проблем", — підсумував Дональд Трамп.

