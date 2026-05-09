Трамп готує новий удар по НАТО: що тепер чекає на Європу
Трамп готує новий удар по НАТО: що тепер чекає на Європу

Вашингтон може вивести солдатів із Німеччини, Італії та Іспанії, а частину сил перекинути ближче до “лояльних союзників”

9 травня 2026, 15:55
Кравцев Сергей

У країнах НАТО дедалі більше побоюються нового перегляду американської військової присутності в Європі після повернення Дональд Трамп до жорсткої риторики щодо союзників. За даними Bloomberg, у Європі очікують нових рішень Білого дому, які можуть призвести до скорочення американських військ у низці країн НАТО.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Серед можливих сценаріїв обговорюють зменшення контингенту США в Італія та Іспанія. Також союзники припускають, що адміністрація Трампа може відмовитися від планів розміщення американських ракет великої дальності в Німеччина, які були погоджені ще за президентства Джо Байдена.

За інформацією джерел, у НАТО активно обговорюють імовірне скорочення участі США у спільних військових навчаннях у Європі. Крім того, Вашингтон може перекинути частину сил із держав, які вважає недостатньо “лояльними”, до країн, ближчих до нинішньої американської адміністрації.

Одним із головних кандидатів на посилення американської присутності називають Польща. Варшава вже неодноразово заявляла про готовність прийняти додаткові сили США та розширити військову співпрацю з Вашингтоном.

Офіційно у Пентагоні відмовилися коментувати інформацію Bloomberg. Білий дім переадресував журналістів до заяв держсекретаря Марко Рубіо, який під час візиту до Італії натякнув на можливий перегляд ролі США в Альянсі.

Наразі в Європі дислоковано близько 85 тисяч американських військових. Водночас частина дипломатів і військових експертів вважає, що масштабне скорочення контингенту може вдарити не лише по безпеці Європи, а й по стратегічних інтересах самих Сполучених Штатів.

Колишній високопосадовець НАТО Гордон Девіс попередив, що різке зменшення присутності США в Європі може завдати Вашингтону не менших втрат, ніж його союзникам.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-09/nato-nations-brace-for-trump-to-pull-more-troops-from-europe
