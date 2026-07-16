Трамп готовит новый удар: США рассматривают опасный сценарий войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность дальнейшего расширения военной операции против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с итогами совещания в Ситуационной комнате Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, среди обсуждаемых вариантов находятся новые масштабные авиаудары, возможная высадка американских подразделений в районе Ормузского пролива, а также нанесение ударов по стратегически важным объектам иранской ядерной программы, включая комплекс на горе Пикакс.

Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято. При этом сам Трамп, как утверждают американские чиновники, с осторожностью относится к идее развертывания сухопутных войск. Ранее президент уже отказался от сценария захвата острова Харг, который рассматривался как один из способов усиления давления на Тегеран.

Эксперты предупреждают, что возможное расширение американской операции способно кардинально изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Военное присутствие США в регионе может существенно увеличиться, а риск прямого столкновения с Ираном возрастет.

Кроме военных последствий, Белый дом вынужден учитывать и внутренние политические риски. Новая эскалация способна вызвать скачок мировых цен на нефть и топливо, что неизбежно ударит по американским потребителям. На этом фоне рост стоимости бензина может стать серьезной проблемой для администрации Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс, где республиканцы рассчитывают сохранить свои позиции.

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