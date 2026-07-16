Трамп готує новий удар: США розглядають небезпечний сценарій війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість подальшого розширення воєнної операції проти Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з підсумками наради у Ситуаційній кімнаті Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, серед обговорюваних варіантів знаходяться нові масштабні авіаудари, можливе висадження американських підрозділів у районі Ормузької протоки, а також завдання ударів по стратегічно важливих об'єктах іранської ядерної програми, включаючи комплекс на горі Пікакс.

Джерела зазначають, що остаточного рішення поки що не прийнято. При цьому сам Трамп, як стверджують американські чиновники, обережно ставиться до ідеї розгортання сухопутних військ. Раніше президент вже відмовився від сценарію захоплення острова Харг, який розглядався як один із способів посилення тиску на Тегеран.

Експерти попереджають, що можливе розширення американської операції здатне кардинально змінити ситуацію на Близькому Сході. Військова присутність США в регіоні може суттєво збільшитись, а ризик прямого зіткнення з Іраном зросте.

Окрім воєнних наслідків, Білий дім мусить враховувати і внутрішні політичні ризики. Нова ескалація здатна викликати стрибок світових цін на нафту та паливо, що неминуче вдарить по американських споживачів. На цьому тлі зростання вартості бензину може стати серйозною проблемою для адміністрації Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу, де республіканці сподіваються зберегти свої позиції.

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