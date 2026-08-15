Трамп готовит «революцию» на выборах: кто может потерять право голоса

Выборы в Конгресс США в этом году могут стать не только тестом в поддержку Дональда Трампа, но и своеобразным референдумом по правилам, по которым голосуют американцы. Республиканцы настаивают на усилении контроля за идентификацией избирателей, в то время как демократы видят в таких инициативах риск ограничения доступа к выборам. Особое внимание привлекает SAVE America Act, предусматривающий документальное подтверждение гражданства для участия в федеральных выборах. Действительно ли американская избирательная система нуждается в таком масштабном пересмотре? И может ли администрация Трампа изменить правила в преддверии голосования даже без принятия соответствующего закона Конгрессом? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

SAVE America Act можно рассматривать как символическую попытку поставить "ворота" вокруг American Dream.

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что политическая привлекательность SAVE America Act выходит за рамки технической дискуссии о проверке избирателей. Политтехнологично эта инициатива встраивается в фундаментальный сюжет трампизма – ностальгию по послевоенной Америке, которую коллективная память превратила в золотой век American Dream.

"Речь идет о представлении, что в 1950-1960-х годах честно работавший человек мог удерживать семью на одну зарплату, приобрести дом в пригороде, дать детям образование и быть уверенным, что следующее поколение будет жить лучше. Этот образ имел реальную экономическую подоплеку: доля американских домохозяйств, владевших жильем, выросла с 43,6% в 1940 году до более 60% в 1960-м. GI Bill открыл миллионам ветеранов доступ к образованию и ипотечному кредитованию. Но слово "каждый" здесь требует важной оговорки: темнокожие ветераны часто не могли получить кредиты или приобрести жилье в "белых" пригородах из-за сегрегации и дискриминации. Поэтому послевоенная American Dream была одновременно реальным расширением среднего класса и мифом о якобы универсальной доступности этого успеха. Данные Бюро переписи США⁠, Национальный архив о GI Bill", – отметила Екатерина Одарченко.

По ее словам, именно в этой точке American Dream пересекается с лозунгом Make America Great Again.

"MAGA не называет конкретного года, в который Америка должна вернуться. Оно предлагает избирателю самому наполнить слово again собственными воспоминаниями или представлениями: стабильная работа, доступное жилье, предполагаемые правила, крепкая семья, понятные границы между гражданином и негражданин. По данным PRRI, 68% республиканцев, но только 31% демократов в 2024 году считали, что американская культура и образ жизни изменились к худшему по сравнению с 1950-ми. В то же время, в 2026 году только треть американцев заявила, что American Dream до сих пор работает, а половина – что она когда-то была реальностью, но больше не является ею. PRRI⁠, AP–NORC", – отметила эксперт⁠.

Она подчеркивает, что в этом смысле SAVE America Act можно рассматривать как символическую попытку поставить "ворота" вокруг American Dream: если возможностей стало меньше, политический ответ заключается не только в обещании вернуть благосостояние, но и в определении того, кто является "настоящим американцем" и кто имеет право участвовать в распределении политической власти. Документ здесь выполняет не только административную, но и символическую функцию – он отделяет того, кто "принадлежит" к нации, от того, кого можно представить в качестве постороннего.

"Отсюда происходит и стереотип, что "мигрант голосует". В первую очередь он смешивает две совершенно разные категории. Натурализованный иммигрант является гражданином США и имеет такое же право голоса, как человек, рожденный в стране. В 2022 году таких избирателей было 23,8 миллиона – примерно 10% американского электората. Более того, они не являются автоматически "демократическим" блоком: на выборах 2024 года натурализованные граждане разделили свои голоса почти поровну – 51% за Камалу Гаррис и 47% за Трампа. Pew Research Center о численности⁠, Pew о голосовании 2024 года", – прокомментировала собеседница портала "Комментарии"⁠.

Политтехнолог уточняет, другое дело – голосование неграждан на федеральных выборах: оно запрещено законом, а зафиксированные случаи остаются единичными. К примеру, проверка более двух миллионов регистраций в Юте выявила 27 подтвержденных неграждан, а проверка 8,2 миллиона записей в Джорджии – 20 зарегистрированных неграждан, из которых девять когда-то голосовали. Нет доказательств, что подобные случаи изменяли результат федеральных выборов. Bipartisan Policy Center⁠.

"Однако политический стереотип может быть сильнее статистики. В апреле 2026 года 46% опрошенных Reuters/Ipsos согласились, что неграждане представляют "большое количество" незаконных бюллетеней. Среди республиканцев так думали 82%, среди демократов – 18%. Следовательно, утверждение о "мигрантском голосе" работает не столько как описание реальности, сколько как способ объяснить нежелательный результат выборов: если оппонент побеждает, это можно представить как следствие участия людей, которые якобы не должны были голосовать. Reuters/Ipsos⁠. Аргументация демократов о свидетельствах о рождении заключается не в отрицании того, что голосовать должны только граждане. Они утверждают, что владение гражданством и наличие нужного бумажного документа – не одно и то же. Особенно это касается старших темнокожих американцев, рожденных в сельских районах Юга при Джиме Кроу. Из-за бедности, сегрегированной медицины и домашних родов часть таких рождений не регистрировалась или оформлялась с опозданием. Историческое исследование оценивало, что примерно пятая часть темнокожих американцев, рожденных в 1939-1940 годах, вообще не получили свидетельств о рождении. Center on Budget and Policy Priorities", – говорит Екатерина Одарченко.

Эксперт подытоживает, что утверждение, что современные афроамериканцы в целом не имеют свидетельств, было бы чрезмерным упрощением. Опрос 2024 показал, что 9,1% совершеннолетних граждан США – примерно 21,3 миллиона человек – не имеют быстрого доступа к документу, подтверждающему гражданство; среди граждан небелого происхождения таких было 11%, среди белых – 8%. Но анализ Bipartisan Policy Center за 2026 год обнаружил, что доступ к документам более стабильно коррелирует с доходом и образованием, чем с расой", – отметила эксперт.

У Трампа остается план Б

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов отметил, 3 ноября в США – выборы, где будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей, треть сенаторов, 39 губернаторов на ряд других выборных должностных лиц. Результаты выборов могут изменить американскую политику и повлиять на глобальные процессы.

Одним из элементов кампании стала реформа избирательного законодательства. Трамп продвигает SAVE America Act. Палата представителей одобрила его 11 февраля, но Сенат еще не проголосовал. Главная новелла касается идентификации избирателя. При регистрации на федеральные выборы избиратель должен документально доказать гражданство: при личном голосовании – показать действующий физический photo ID, для голосования по почте – добавить копию документа", – отметил эксперт.

Он замечает, что Трамп убежден, что на выборах 2020 года в нескольких штатах против него голосовали мигранты и фальсификаторы. Во многих штатах процедура доступа к голосованию действительно слишком либеральна, как на оценку скептического украинского наблюдателя. Особенно это касается отправки бюллетеней по почте и ballot drop box – ящиков в публичных местах, не имеющих охраны или наблюдения, и круглосуточно туда можно бросать бюллетени всем желающим. Бюллетени не номерные и не содержат водяных знаков, ведь джентельменам всегда верили на слово.

"Изменение правил голосования вызывает критику оппонентов Трампа и защитников либеральных традиций. Однако если закон не будет принят до выборов, у Трампа остается план Б. Если ввести чрезвычайное положение, то идентификацию избирателей можно требовать и без решений Конгресса", – подытожил Игорь Попов.

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