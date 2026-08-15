Жорстка розмова Трампа і Маска: до чого прийшли президент і мільярдер після гучного конфлікту

Президент США Дональд Трамп та Ілон Маск, схоже, остаточно подолали торішній публічний конфлікт. Один із найбільш гучних політичних союзів останніх років знову відновлюється, а мільярдер готується повернутися до активної підтримки Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

За даними американських журналістів, Маск планує витратити щонайменше $100 млн на кампанію з мобілізації виборців. Йдеться про масштабну роботу, яка має допомогти республіканцям утримати або посилити позиції під час виборів 2026 року.

Трамп і Маск нині підтримують регулярний контакт. За словами співрозмовників, вони телефонують один одному приблизно раз на місяць. Водночас президент США не очікує, що їхні відносини знову стануть настільки близькими, як під час попередньої виборчої кампанії та перших місяців роботи адміністрації.

До примирення, як зазначається, доклали зусиль віцепрезидент Джей Ді Венс та глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс. Важливим фактором також стала зміна планів самого Маска – він відмовився від ідеї створення власної політичної партії та вирішив зосередитися на підтримці республіканців.

Цього разу мільярдер, ймовірно, діятиме значно обережніше. Під час кампанії 2024 року він був одним із найпомітніших союзників Трампа, активно виступав на мітингах і використовував власну медійну платформу для просування республіканських кандидатів.

Тепер Маск хоче залишатися менш публічним, але його фінансовий ресурс може стати потужним інструментом для республіканців. Фактично після гучної сварки двоє впливових союзників знову опинилися по один бік політичного фронту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп виставив новий ультиматум союзникам НАТО: до чого тепер готується Європа.



