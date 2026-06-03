Трамп готовит торговый удар по десяткам стран: попадет ли под новые пошлины Украина

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых масштабных торговых ограничений, которые могут затронуть десятки государств и крупнейшие экономики мира. Причиной называют недостаточную борьбу с импортом продукции, произведенной с использованием принудительного труда.

США. Фото: из открытых источников

Соответствующую инициативу представило Управление торгового представителя США после проведения специального расследования. В Вашингтоне пришли к выводу, что многие торговые партнеры Соединенных Штатов не обеспечивают должного контроля за происхождением товаров, поступающих на их рынки.

Согласно предложенному плану, для части стран может быть введена дополнительная пошлина в размере 10%. В этот список вошли Европейский Союз, Канада, Мексика, Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Тайвань и ряд государств Латинской Америки и Азии. Американские власти признают, что эти экономики уже предпринимают определенные шаги по контролю за импортом, однако считают их недостаточными.

Для остальных 45 экономик предлагается более высокий тариф – 12,5%. В Вашингтоне считают, что существующие механизмы контроля в этих странах не способны эффективно предотвращать попадание на рынок продукции, связанной с принудительным трудом.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что такая ситуация ставит американских производителей в неравные условия и подрывает честную конкуренцию. По его словам, бездействие партнеров становится неприемлемым для американской экономики.

Примечательно, что Украина не попала в перечень стран, которые оказались объектом расследования. Несмотря на то, что проверки охватили 60 экономик мира, Киев не фигурирует ни в одном из списков потенциальных ограничений.

Эксперты предупреждают, что в случае утверждения новых тарифов мир может столкнуться с очередным витком торговых конфликтов. Особенно чувствительным такой шаг может оказаться для государств, ориентированных на экспорт продукции на американский рынок, который остается одним из крупнейших в мире.

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