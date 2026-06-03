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Трамп готує торговий удар по десятках країн: чи потрапить під нові мита Україна

Вашингтон звинувачує партнерів у бездіяльності та пропонує запровадити додаткові тарифи проти 60 економік світу

3 червня 2026, 14:55
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Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження нових масштабних торгових обмежень, які можуть торкнутися десятків держав і найбільших економік світу. Причиною називають недостатню боротьбу з імпортом продукції, виготовленої з використанням примусової праці.

Трамп готує торговий удар по десятках країн: чи потрапить під нові мита Україна

США. Фото: із відкритих джерел

Відповідну ініціативу подало Управління торгового представника США після проведення спеціального розслідування. У Вашингтоні дійшли висновку, що багато торговельних партнерів Сполучених Штатів не забезпечують належного контролю над походженням товарів, що надходять на їхні ринки.

Згідно із запропонованим планом, для частини країн може бути введене додаткове мито у розмірі 10%. До цього списку увійшли Європейський Союз, Канада, Мексика, Індія, Індонезія, Малайзія, Пакистан, Тайвань та низка держав Латинської Америки та Азії. Американська влада визнає, що ці економіки вже роблять певні кроки з контролю за імпортом, проте вважають їх недостатніми.

Для решти 45 економік пропонується вищий тариф – 12,5%. У Вашингтоні вважають, що існуючі механізми контролю у цих країнах не здатні ефективно запобігати попаданню на ринок продукції, пов'язаної з примусовою працею.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що така ситуація ставить американських виробників у нерівні умови та підриває чесну конкуренцію. За його словами, бездіяльність партнерів стає неприйнятною для американської економіки.

Примітно, що Україна не потрапила до переліку країн, які виявились об'єктом розслідування. Незважаючи на те, що перевірки охопили 60 економік світу, Київ не фігурує в жодному списку потенційних обмежень.

Експерти попереджають, що у разі затвердження нових тарифів світ може мати справу з черговим витком торгових конфліктів. Особливо чутливим такий крок може бути для держав, орієнтованих на експорт продукції на американський ринок, який залишається одним із найбільших у світі.

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Джерело: https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/june/ustr-makes-findings-and-proposes-action-60-section-301-investigations-relating-failures-take-action
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