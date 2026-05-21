Трамп готовит звонок Тайваню: Пекин может взорваться из-за нового шага США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести прямой разговор с лидером Тайваня Лай Цзиндэ для обсуждения крупной сделки по поставкам американского оружия острову. Речь идет о пакете вооружений стоимостью около 14 миллиардов долларов, который уже вызвал напряжение в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Как сообщает CNN, Трамп подтвердил журналистам, что собирается лично обсудить ситуацию с Лаем. По словам президента США, он "разговаривает со всеми" и намерен "работать над проблемой Тайваня", не раскрывая деталей будущих решений.

Потенциальный контакт может стать первым прямым разговором между лидерами США и Тайваня за многие годы. После 1979 года, когда Вашингтон официально признал правительство Китая вместо Тайбэя, подобные переговоры практически исчезли из дипломатической практики.

Любой прямой диалог между американским и тайваньским лидерами традиционно вызывает резкую реакцию Пекина. Китайские власти считают Тайвань частью своей территории и болезненно реагируют на любые шаги, которые могут быть восприняты как поддержка независимости острова.

Трамп уже нарушал дипломатический протокол в 2016 году, когда принял звонок от тогдашнего президента Тайваня Цай Инвэнь. Тогда этот шаг спровоцировал жесткую реакцию Китая и стал одним из первых внешнеполитических скандалов его президентства.

Дополнительное напряжение вызывает и позиция Трампа по оружейной сделке. Президент США фактически признал, что удерживает одобрение поставок как элемент давления в переговорах с Китаем. Такой подход противоречит американскому Закону об отношениях с Тайванем, который предусматривает обязательства Вашингтона по обеспечению обороноспособности острова.

Во время недавней встречи в Пекине лидер КНР Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос ключевым для отношений между двумя державами и призвал США не допускать дальнейшей эскалации.

