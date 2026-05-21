Трамп готує дзвінок Тайваню: Пекін може вибухнути через новий крок США

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести пряму розмову з лідером Тайваню Лай Цзінде для обговорення великої угоди щодо постачання американської зброї острову. Йдеться про пакет озброєнь вартістю близько 14 мільярдів доларів, який уже спричинив напругу у відносинах між Вашингтоном та Пекіном.

Як повідомляє CNN, Трамп підтвердив журналістам, що збирається особисто обговорити ситуацію з Лаєм. За словами президента США, він "розмовляє з усіма" і має намір "працювати над проблемою Тайваню", не розкриваючи деталей майбутніх рішень.

Потенційний контакт може стати першою прямою розмовою між лідерами США та Тайваню за багато років. Після 1979 року, коли Вашингтон офіційно визнав уряд Китаю замість Тайбея, такі переговори практично зникли з дипломатичної практики.

Будь-який прямий діалог між американським та тайванським лідерами традиційно викликає різку реакцію Пекіна. Китайська влада вважає Тайвань частиною своєї території і болісно реагує на будь-які кроки, які можуть бути сприйняті як підтримка незалежності острова.

Трамп уже порушував дипломатичний протокол у 2016 році, коли прийняв дзвінок від тодішнього президента Тайваню Цай Інвень. Тоді цей крок спровокував жорстку реакцію Китаю і став одним із перших зовнішньополітичних скандалів його президентства.

Додаткову напругу викликає і позиція Трампа щодо збройової угоди. Президент США фактично визнав, що стримує схвалення поставок як елемент тиску в переговорах з Китаєм. Такий підхід суперечить американському Закону про відносини з Тайванем, який передбачає зобов'язання Вашингтона щодо забезпечення обороноздатності острова.

Під час нещодавньої зустрічі в Пекіні лідер КНР Сі Цзіньпін назвав тайванське питання ключовим для відносин між двома державами та закликав США не допускати подальшої ескалації.

