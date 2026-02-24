Трамп готовится к важному шагу в годовщину вторжения РФ в Украину: детали

Президент США Дональд Трамп готовится выступить во вторник, 24 февраля, на совместном заседании Сената и Палаты представителей с ежегодной речью о положении дел в стране. По сообщению CNN, ожидается, что его выступление будет продолжительным и подробным, поскольку президент заявил, что "есть много тем для обсуждения". Основная цель речи — определить приоритеты на ближайший год и подытожить достижения администрации.

Фото: из открытых источников

Выступление Трампа проходит на фоне внутренних и внешних вызовов. В частности, он сталкивается со снижением рейтинга поддержки, который составляет около 36%, а среди независимых избирателей — только 26%. Одной из главных проблем, по мнению аналитиков, является эффективность коммуникации: речь может стать важным инструментом изменения общественного мнения относительно экономической и социальной политики.

Администрация стремится представить амбициозную повестку дня в сферах здравоохранения, жилищной политики и экономического развития, одновременно подчеркивая достижения за первый год президентства. Однако критика со стороны оппозиции и отдельных аналитиков сохраняется.

Особое внимание привлекает ситуация вокруг Министерства внутренней безопасности США: шатдаун проходит из-за споров с Демократической партией относительно изменений в иммиграционной политике после смертельных инцидентов в январе, вызвавших массовые протесты в Миннеаполисе и других городах. Часть демократов планирует проигнорировать выступление президента, выбрав участие в альтернативном собрании на Национальной аллее, где губернатор Виргинии Эбигейл Спенбергер представит официальный ответ Демократической партии на речь Трампа.

Как уже писали "Комментарии", Словакия официально прекратила экстренные поставки электроэнергии в Украину, мотивируя это решение тем, что Россия остановила транзит нефти через трубопровод "Дружба". Это решение премьер-министра страны Роберта Фицо явилось прямой реакцией на энергетические и политические изменения в регионе.