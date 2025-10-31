Трамп готовиться поставить РФ и ее союзников на место: почему это решение разделило Конгресс

Заявление американского президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия как предупреждение РФ разделило Конгресс. Представители Республиканской партии приветствовали это решение, а демократы считают его опасным шагом мести. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что пока республиканцы хвалят Дональда Трампа за то, что он дал отпор ядерным угрозам хозяина Кремля Владимира Путина, демократы ставят под сомнение полезность, безопасность, финансирование и прецедент такого шага.

"Было бы ошибкой с нашей стороны делать это, потому что мы ничего не имеем, очень мало, что можно получить", – сказал сенатор-демократ Марк Келли.

По его словам, решение о возобновлении ядерных испытаний стало бы "подарком для Китая".

"Если мы проведем испытания, а затем Китай решит: "Ладно, я начну испытания". Они начнут испытывать свое ядерное оружие, и тогда их стратегические силы станут намного сильнее", – сказал Келли.

Сенатор — демократ Элизабет Уоррен спросила, почему республиканцы не беспокоятся о том, сколько денег нужно для выполнения распоряжения президента, если их внимание сосредоточено на сокращении федеральных расходов.

"Министерство обороны имеет долгую историю занижения расходов и заявлений о сокращении сроков реализации этих гигантских ядерных программ. Они продают Конгрессу радужную картину того, как все будет работать", – сказала она.

В то же время республиканцы решительно поддерживают президента по этому поводу.

"Это не эскалация", – сказал сенатор от Республиканской партии Джеймс Риш.

Он назвал Путина "сумасшедшим", а также выразил уверенность, что российский правитель не будет мстить.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также поддержал Трампа, сказав, что это его распоряжение посылает "сильный сигнал" противникам США.

Сенатор Линдси Грэм сказал, что это решение Трампа стало "ответом" Путину, которого тот пытается заставить сесть за стол переговоров в надежде положить конец войне между Россией и Украиной.

