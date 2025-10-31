Трамп готовиться поставить РФ и ее союзников на место: почему это решение разделило Конгресс

Рубрики
Заявление американского президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия как предупреждение РФ разделило Конгресс. Представители Республиканской партии приветствовали это решение, а демократы считают его опасным шагом мести. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".
Конгресс США. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что пока республиканцы хвалят Дональда Трампа за то, что он дал отпор ядерным угрозам хозяина Кремля Владимира Путина, демократы ставят под сомнение полезность, безопасность, финансирование и прецедент такого шага.
По его словам, решение о возобновлении ядерных испытаний стало бы "подарком для Китая".
Сенатор — демократ Элизабет Уоррен спросила, почему республиканцы не беспокоятся о том, сколько денег нужно для выполнения распоряжения президента, если их внимание сосредоточено на сокращении федеральных расходов.
В то же время республиканцы решительно поддерживают президента по этому поводу.
Он назвал Путина "сумасшедшим", а также выразил уверенность, что российский правитель не будет мстить.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также поддержал Трампа, сказав, что это его распоряжение посылает "сильный сигнал" противникам США.
Сенатор Линдси Грэм сказал, что это решение Трампа стало "ответом" Путину, которого тот пытается заставить сесть за стол переговоров в надежде положить конец войне между Россией и Украиной.
