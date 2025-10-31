Трамп готується поставити РФ та її союзників на місце: чому це рішення розділило Конгрес

Заява американського президента Дональда Трампа про поновлення випробувань ядерної зброї як попередження РФ розділила Конгрес. Представники Республіканської партії вітали це рішення, а демократи вважають його небезпечним кроком помсти. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Hill.

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що поки республіканці хвалять Дональда Трампа за те, що він дав відсіч ядерним загрозам господаря Кремля Володимира Путіна, демократи ставлять під сумнів корисність, безпеку, фінансування та прецедент такого кроку.

"Було помилкою з нашого боку робити це, тому що ми нічого не маємо, дуже мало, що можна отримати", – сказав сенатор-демократ Марк Келлі.

За його словами, рішення про відновлення ядерних випробувань стало б "подарунком для Китаю".

"Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить: "Добре, я почну випробування". Вони почнуть випробовувати свою ядерну зброю, і тоді їхні стратегічні сили стануть набагато сильнішими", — сказав Келлі.

Сенатор — демократ Елізабет Уоррен запитала, чому республіканці не переймаються тим, скільки грошей потрібно для виконання розпорядження президента, якщо їхня увага зосереджена на скороченні федеральних витрат.

"Міністерство оборони має довгу історію заниження витрат та заяв про скорочення термінів реалізації цих гігантських ядерних програм. Вони продають Конгресу райдужну картину того, як усе працюватиме", — сказала вона.

Водночас республіканці рішуче підтримують президента із цього приводу.

"Це не ескалація", — сказав сенатор від Республіканської партії Джеймс Ріш.

Він назвав Путіна "божевільним", а також висловив упевненість, що російський правитель не мститиме.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також підтримав Трампа, сказавши, що це його розпорядження надсилає "сильний сигнал" супротивникам США.

Сенатор Ліндсі Грем сказав, що це рішення Трампа стало "відповіддю" Путіну, якого той намагається змусити сісти за стіл переговорів, сподіваючись покласти край війні між Росією та Україною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін знайшов спосіб, як примусити Вашингтон та союзників до поступок у питанні України.



