Трамп готується поставити РФ та її союзників на місце: чому це рішення розділило Конгрес

Кравцев Сергей
Заява американського президента Дональда Трампа про поновлення випробувань ядерної зброї як попередження РФ розділила Конгрес. Представники Республіканської партії вітали це рішення, а демократи вважають його небезпечним кроком помсти. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Hill.
Конгрес США. Фото: з відкритих джерел
У матеріалі йдеться про те, що поки республіканці хвалять Дональда Трампа за те, що він дав відсіч ядерним загрозам господаря Кремля Володимира Путіна, демократи ставлять під сумнів корисність, безпеку, фінансування та прецедент такого кроку.
За його словами, рішення про відновлення ядерних випробувань стало б "подарунком для Китаю".
Сенатор — демократ Елізабет Уоррен запитала, чому республіканці не переймаються тим, скільки грошей потрібно для виконання розпорядження президента, якщо їхня увага зосереджена на скороченні федеральних витрат.
Водночас республіканці рішуче підтримують президента із цього приводу.
Він назвав Путіна "божевільним", а також висловив упевненість, що російський правитель не мститиме.
Спікер Палати представників Майк Джонсон також підтримав Трампа, сказавши, що це його розпорядження надсилає "сильний сигнал" супротивникам США.
Сенатор Ліндсі Грем сказав, що це рішення Трампа стало "відповіддю" Путіну, якого той намагається змусити сісти за стіл переговорів, сподіваючись покласти край війні між Росією та Україною.
