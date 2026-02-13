logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп готовится принять резонансное решение по переговорах РФ и Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готовится принять резонансное решение по переговорах РФ и Украины

Выход Трампа из переговоров может существенно осложнить международные усилия по окончанию войны

13 февраля 2026, 07:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Перед стартом избирательного сезона в США переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Atlantic".

Трамп готовится принять резонансное решение по переговорах РФ и Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сообщается, что возможный выход Дональда Трампа из дипломатического процесса повышает риски срыва мирного диалога и создает дополнительное давление на Киев.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из переговоров по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Как отмечает издание, решение может быть принято в ближайшие недели, когда внимание Трампа переключится на предвыборную кампанию в Конгресс.

Украинская сторона уже чувствует сокращение временного окна для дипломатических инициатив. В то же время, по информации источника, Трамп может посчитать переговоры политически невыгодными и переложить ответственность за их срыв на обе стороны конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев демонстрировал готовность к компромиссу.

"Украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну", — заявил он.

Зеленский добавил, что Украина поддерживает любые инициативы США, которые могут ускорить процесс урегулирования, но в то же время сохраняет контроль над своей позицией и национальными интересами.

В публикации говорится, что выход Трампа из переговоров может существенно осложнить международные усилия по окончанию войны и усилить неопределенность на дипломатической арене.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль запускает информационное наступление: Лавров и Медведев синхронно повторили ультиматумы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/02/zelensky-trump-peace-deal-ukraine-russia/685972/
Теги:

Новости

Все новости