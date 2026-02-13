logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп готується ухвалити резонансне рішення щодо переговорів РФ та України
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп готується ухвалити резонансне рішення щодо переговорів РФ та України

Вихід Трампа з переговорів може суттєво ускладнити міжнародні зусилля після закінчення війни

13 лютого 2026, 07:21
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Перед стартом виборчого сезону в США переговори щодо завершення війни між Україною та Росією можуть опинитися під загрозою. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Atlantic.

Трамп готується ухвалити резонансне рішення щодо переговорів РФ та України

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що можливий вихід Дональда Трампа із дипломатичного процесу підвищує ризики зриву мирного діалогу та створює додатковий тиск на Київ.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виходу з переговорів щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Як зазначає видання, рішення може бути ухвалене найближчими тижнями, коли увага Трампа перейде на передвиборчу кампанію до Конгресу.

Українська сторона вже відчуває скорочення часового вікна для дипломатичних ініціатив. У той же час, за інформацією джерела, Трамп може вважати політичні переговори невигідними і перекласти відповідальність за їх зрив на обидві сторони конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ демонстрував готовність до компромісу.

"Українці наполегливо намагалися продемонструвати свою готовність до компромісу. Тактика, яку ми обрали, полягає у тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну", — заявив він.

Зеленський додав, що Україна підтримує будь-які ініціативи США, які можуть прискорити процес врегулювання, але водночас зберігає контроль над своєю позицією та національними інтересами.

У публікації йдеться, що вихід Трампа з переговорів може суттєво ускладнити міжнародні зусилля після закінчення війни та посилити невизначеність на дипломатичній арені.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль запускає інформаційний наступ: Лавров та Медведєв синхронно повторили ультиматуми.




Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/02/zelensky-trump-peace-deal-ukraine-russia/685972/
