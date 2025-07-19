Трамп говорит, что его угрозы подействовали: какое детище Путина и Си начало угасать

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что союз БРИКС начал "угасать" после того, как он пригрозил ввести против стран-членов объединения дополнительные пошлины в размере 10%. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Президент США заявил, страны БРИКС хотели бросить вызов доллару. Трамп подчеркнул, что из-за этого он решил действовать оперативно и жестко.
При этом глава Белого дома добавил, что после его угроз страны БРИКС провели встречу, которую "почти никто не посетил".
Отметим, БРИКС – это международная организация крупнейших по площади развивающихся стран. Декларативно группа создана для увеличения инвестиционных возможностей, группировка превратилась в геополитический блок.
Страны-основатели Бразилия, Россия, Индия и Китай провели первый саммит в Екатеринбурге в 2009 году, а Южная Африка присоединилась к блоку годом позже.
Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа будет перераспределять поставки оружия союзникам, готовясь в будущем отдавать приоритет тем странам, которые готовы отдать Украине вооружение, в частности системы Patriot, из своих запасов. Об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".
Также издание "Комментарии" сообщало – The Economist объяснил, почему угроза Трампа жестких санкций против России оказалась блефом.