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Трамп говорит, что его угрозы подействовали: какое детище Путина и Си начало угасать

Трамп заявил, что у стран БРИКС не удалось подорвать доллар

19 июля 2025, 17:45
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что союз БРИКС начал "угасать" после того, как он пригрозил ввести против стран-членов объединения дополнительные пошлины в размере 10%. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами.

Трамп говорит, что его угрозы подействовали: какое детище Путина и Си начало угасать

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США заявил, страны БРИКС хотели бросить вызов доллару. Трамп подчеркнул, что из-за этого он решил действовать оперативно и жестко.

"Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро "угасает", но суть в том, что они хотели попытаться подорвать доллар, его доминирование... И я сказал: "Всем странам, входящим в БРИКС, мы введем пошлину в размере 10%", — сказал он журналистам.

При этом глава Белого дома добавил, что после его угроз страны БРИКС провели встречу, которую "почти никто не посетил".

"Они сказали: "Оставьте нас в покое. Мы не хотим, чтобы на нас вводили пошлины". Это потрясающе", — заявил президент США.

Отметим, БРИКС – это международная организация крупнейших по площади развивающихся стран. Декларативно группа создана для увеличения инвестиционных возможностей, группировка превратилась в геополитический блок.

Страны-основатели Бразилия, Россия, Индия и Китай провели первый саммит в Екатеринбурге в 2009 году, а Южная Африка присоединилась к блоку годом позже.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhCACzIs4Lk&ab_channel=CBSNews
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