Трамп хоче, щоб Україна поступилася РФ територією: чим відповів Київ і який документ передав США

Україна представила у Вашингтоні власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про територіальні поступки задля припинення війни. Згідно з документом, опублікованим The New York Times, Київ наполягає на збереженні контролю над усіма територіями, що утримуються, і вимагає юридично обов'язкових гарантій безпеки від США та європейських партнерів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Європейські дипломати та західні чиновники, які ознайомилися з українським планом, зазначають, що він став відповіддю на 28-пунктовий план Трампа, оприлюднений три тижні тому, який викликав критику в Європі за близькість до вимог Москви. Український документ включає 20 пунктів і, на думку дипломатів, навряд чи буде прийнятним для Кремля. У Києві вважають, що поступки більшого обсягу означали б фактичну винагороду агресора.

Ключових елементів плану Трампа, які українська сторона визнала неприйнятними, у документі відсутні. Зокрема зберігається контроль України над районами на сході країни, які Трамп пропонував передати Росії. Крім того, Київ відмовився від вимоги США зафіксувати відмову від вступу до НАТО, зберігши принцип "відчинених дверей", визнаючи, що членство країни може бути заблоковане.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що український план складається з трьох документів: про повоєнне відновлення країни, про юридично обов'язкові гарантії безпеки та допомогу на випадок повторної агресії. Він підкреслив, що нові гарантії повинні бути істотно сильнішими за Будапештський меморандум 1994 року, порушений Росією.

За словами Зеленського, американські переговорники вже наполягають на змінах, зокрема пропонують створити "вільну економічну зону" на підконтрольній Україні частині Донбасу без присутності військ обох країн. Президент висловив скептицизм щодо цієї ідеї, оскільки вона не передбачає повного виведення російських сил із регіону.

Український документ демонструє тверду позицію Києва та його прагнення забезпечити довгострокову безпеку, зберігши територіальну цілісність та мінімізуючи компроміси з агресором.

