Трамп хочет дружить с диктатором: с кем приказал сократить совместные учения

Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Гегсету существенно сократить масштаб совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи. Свое решение глава Белого дома объяснил стремлением не усугублять отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон еще раньше согласился на проведение совместных маневров с Сеулом, однако теперь он не удовлетворен этим решением.

"Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ином из Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединенные Штаты еще давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей", — написал президент.

Дональд Трамп также отметил финансовую составляющую учений. Он заявил, что маневры стоят дорого, причем значительную часть расходов традиционно берет на себя американская сторона.

Отдельно президент США подверг критике политический сигнал, который, по его мнению, несут такие учения для Пхеньяна. Трамп утверждает, что они являются "совершенно неуместным и враждебным сигналом" для КНДР, которая, по его словам, во время его президентства не представляла угрозы и демонстрировала уважение.

Полностью отменить запланированные маневры, по словам Трампа, уже поздно. В то же время, он приказал главе Пентагона "существенно сократить" их масштаб.

Ежегодные совместные учения США и Южной Кореи должны занять 11 дней и стартуют в понедельник. Их цель – отработка совместных оперативных действий и повышение готовности союзников к возможной угрозе со стороны Северной Кореи.

Решение Трампа может стать очередным сигналом об изменении подхода Вашингтона к военному взаимодействию с Сеулом на фоне его стремления сохранить диалог с Пхеньяном.

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