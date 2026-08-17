Трамп хоче дружити з диктатором: з ким наказав скоротити спільні навчання

Президент США Дональд Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї. Своє рішення глава Білого дому пояснив прагненням не погіршувати відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Вашингтон ще раніше погодився на проведення спільних маневрів із Сеулом, однак тепер він не задоволений цим рішенням.

"З огляду на мої дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином із Північної Кореї, я незадоволений тим, що Сполучені Штати ще давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю", — написав президент.

Дональд Трамп також наголосив на фінансовій складовій навчань. Він заявив, що маневри коштують дорого, причому значну частину витрат традиційно бере на себе американська сторона.

Окремо президент США розкритикував політичний сигнал, який, на його думку, несуть такі навчання для Пхеньяна. Трамп стверджує, що вони є "абсолютно недоречним і ворожим сигналом" для КНДР, яка, за його словами, під час його президентства не становила загрози та демонструвала повагу.

Повністю скасувати заплановані маневри, за словами Трампа, вже запізно. Водночас він наказав главі Пентагону "істотно скоротити" їхній масштаб.

Щорічні спільні навчання США та Південної Кореї мають тривати 11 днів і стартують у понеділок. Їхня мета — відпрацювання спільних оперативних дій та підвищення готовності союзників до можливої загрози з боку Північної Кореї.

Рішення Трампа може стати черговим сигналом про зміну підходу Вашингтона до військової взаємодії з Сеулом на тлі його прагнення зберегти діалог із Пхеньяном.

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