Трамп хочет перекроить власть в Европе: раскрыт коварный план Вашингтона

Администрация президента США Дональда Трампа пытается усилить влияние правых популистов и националистов в Европе, в то же время ослабляя позиции либеральных правительств. Одним из примеров такого вмешательства мог стать разговор американского президента с польским министром обороны. Об этом говорится в материале The Atlantic.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, весной во время визита в Вашингтон Дональд Трамп намекнул министру обороны Польши Владиславу Косиняку-Камишу, что его состояние в США могло бы улучшиться, если бы он покинул действующую правительственную коалицию и договорился о сотрудничестве с польскими националистами и ультраправыми силами.

Встреча состоялась после церемонии вручения американской военной медали Почета за спасение польского солдата в Афганистане. Затем Трамп пригласил польского политика на отдельный разговор, во время которого дав понять, что выход из коалиции мог бы изменить отношение Вашингтона к нему.

Впрочем, Косиняк-Камиш, чья Польская крестьянская партия будет входить в правящую коалицию, не воспользовался этим предложением.

Автор The Atlantic называет такой эпизод необычным вмешательством во внутреннюю политику союзного государства и сравнивает его с практиками советского влияния на Польшу.

Издание также напоминает о поддержке Трампом ультраправого кандидата Кароля Навроцкого во время президентской кампании в Польше. Подобные попытки влияния, по данным журналистов, фиксировались в Румынии и Германии.

Особое внимание автор уделяет противоречиям между такими действиями Вашингтона и призывами европейских стран усиливать оборону. Ведь некоторые политические силы, получающие поддержку американской администрации, выступают против военной помощи Украине, расширения оборонного сотрудничества в Европе и увеличения военных расходов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп может решиться на новую войну: кто срочно пытается остановить эскалацию.



