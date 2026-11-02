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Трамп хоче перекроїти владу в Європі: розкрито підступний план Вашингтона

The Atlantic пише про те, що Трамп намагався розвалити проєвропейське уряд Польщі

2 листопада 2026, 08:50
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Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається посилити вплив правих популістів і націоналістів у Європі, водночас послаблюючи позиції ліберальних урядів. Одним із прикладів такого втручання міг стати розмова американського президента з польським міністром оборони. Про це йдеться у матеріалі видання The Atlantic.

Трамп хоче перекроїти владу в Європі: розкрито підступний план Вашингтона

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, навесні під час візиту до Вашингтона Дональд Трамп натякнув міністру оборони Польщі Владиславу Косіняку-Камішу, що його стан у США міг би покращитись, якби він залишив чинну урядову коаліцію та домовився про співпрацю з польськими націоналістами та ультраправими силами.

Зустріч відбулася після церемонії вручення американському військовому Медалі Пошани за спасіння польського солдата в Афганістані. Згодом Трамп запросив польського політика на окрему розмову, під час якої давши зрозуміти, що вихід із коаліції міг би змінити ставлення Вашингтона до нього.

Втім, Косіняк-Каміш, чия Польська селянська партія входитиме до правлячої коаліції, не скористався цією пропозицією.

Автор The Atlantic називає такий епізод незвичним втручанням у внутрішню політику союзної держави та порівнює його з практиками радянського впливу на Польщу.

Видання також нагадує про підтримку Трампом ультраправого кандидата Кароля Навроцького під час президентської кампанії у Польщі. Схожі спроби впливу, за даними журналістів, фіксувалися у Румунії та Німеччині.

Особливу увагу автор приділяє суперечності між такими діями Вашингтона та закликами європейських країн посилювати оборону. Адже деякі політичні сили, які отримують підтримку американської адміністрації, виступають проти військової допомоги Україні, розширення оборонної співпраці в Європі та збільшення військових витрат.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп може наважитися на нову війну: хто терміново намагається зупинити ескалацію.




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Джерело: https://www.theatlantic.com/ideas/2026/11/trump-europe-guilfoyle-afd-meddling/689226/

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