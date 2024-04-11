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Трамп хочет принудит Украину к переговорам с РФ и поделить НАТО: что известно о его идее

План Трампа может реализоваться в случае его победы

сегодня, 22:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Чтобы заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может воспользоваться в качестве рычага военной помощью Украине. При этом он поступит так, когда победит на президентских выборах в Америке.

Трамп хочет принудит Украину к переговорам с РФ и поделить НАТО: что известно о его идее

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом информирует CNN, ссылаясь на источники из европейских дипломатов, которые присутствуют в Вашингтоне и хотят выстроить коммуникацию с Трампом.

Упоминается о том, что Трамп будто бы планирует поделить страны НАТО на "два сорта" в зависимости от их расходов на оборону, а также хочет заставить Россию и Украину начать переговоры по прекращению боевых действий.

"Некоторым иностранным дипломатам в Вашингтоне сообщили, что план Трампа по прекращению войны в Украине начнется с того, что обе стороны сядут за стол переговоров и достигнут договоренности о прекращении боевых действий", — написано в публикации.

По их утверждению, когда Трамп одержит победу в ноябре, он, скорее всего, свяжется с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации – чтобы начать координировать переговоры.

"Если Украина хочет продолжения помощи, она должна сесть за стол переговоров, и если Россия не хочет, чтобы мы предоставляли Украине огромные объемы новой поддержки, тогда они должны сесть за стол переговоров. Это не значит, что мы должны уступить Украине или дать Путину все , что он хочет", — подчеркнул собеседник CNN, ознакомленный с мнением Трампа по этой проблеме.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новый опрос показал изменения в шансах Трампа и Байдена на победу в выборах.



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