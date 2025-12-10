Трамп хочет "продать Украину" ради российских денег: в США говорят о соглашении с РФ

Рубрики
Крис Мерфи. Фото: Rod Lamkey/AP
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи обвинил Дональда Трампа в подготовке договоренности с Кремлем, которая может повредить Украине. По его словам, так называемый "мирный план" Трампа является не дипломатической инициативой, а "коррупционным бизнес-соглашением", целью которого является обогащение его ближайших союзников.
Крис Мерфи опубликовал в Instagram свое обращение, где заявил, что нынешние попытки команды Трампа навязать Украине мир может стать одной из крупнейших коррупций во внешней политике США.
Сенатор подчеркнул, что в инициативах Трампа идет речь не о прекращении войны, а о возможном обмене, когда отказ США от поддержки Украины получит финансовые выгоды для окружения Трампа.
По данным The Wall Street Journal, Мерфи ссылается на состоявшиеся в прошлом месяце закрытые переговоры в Майами. Участие в них, кроме бизнесмена и советника Трампа Стива Виткоффа, принимал зять президента США Джаред Кушнер. Россию же представлял не дипломат, а глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, контролирующий многомиллиардные нефтяные потоки Кремля.
Сенатор Крис Мерфи уже много лет критикует внешнеполитическую линию Трампа, отмечая, что она совпадает с интересами России. Ранее он указывал, что Трамп создает "клептократическую олигархию" в США и стремится усиливать связи с "деспотами по всему миру".
