Трамп хочет "продать Украину" ради российских денег: в США говорят о соглашении с РФ

Крис Мерфи. Фото: Rod Lamkey/AP

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи обвинил Дональда Трампа в подготовке договоренности с Кремлем, которая может повредить Украине. По его словам, так называемый "мирный план" Трампа является не дипломатической инициативой, а "коррупционным бизнес-соглашением", целью которого является обогащение его ближайших союзников.

Крис Мерфи опубликовал в Instagram свое обращение, где заявил, что нынешние попытки команды Трампа навязать Украине мир может стать одной из крупнейших коррупций во внешней политике США.

"Мне нужно, чтобы вы послушали и распространили эту историю – о том, как Трамп готовится отказаться от Украины в обмен на российские деньги для своих друзей-миллиардер. Это может быть самая большая коррупция американской внешней политики в нашей истории. Россия получит Украину", – заявил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что в инициативах Трампа идет речь не о прекращении войны, а о возможном обмене, когда отказ США от поддержки Украины получит финансовые выгоды для окружения Трампа.

"Это не имеет ничего общего с миром. Это бизнес-соглашение, цель которого – обогатить людей из окружения Дональда Трампа. Это сквозная коррупция", – сказал Мерфи.

По данным The Wall Street Journal, Мерфи ссылается на состоявшиеся в прошлом месяце закрытые переговоры в Майами. Участие в них, кроме бизнесмена и советника Трампа Стива Виткоффа, принимал зять президента США Джаред Кушнер. Россию же представлял не дипломат, а глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, контролирующий многомиллиардные нефтяные потоки Кремля.

"Путин отправил не своего министра иностранных дел. Он отправил своего парня по бизнес-соглашениям, того, кто контролирует миллиарды долларов. Он знает, что чтобы заставить людей Трампа согласиться продать Украину, нужно предложить соглашение, которое сделает друзей-миллиардеров Трампа еще богаче", — пояснил Мерфи.

Сенатор Крис Мерфи уже много лет критикует внешнеполитическую линию Трампа, отмечая, что она совпадает с интересами России. Ранее он указывал, что Трамп создает "клептократическую олигархию" в США и стремится усиливать связи с "деспотами по всему миру".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скрытый союзник Украины может заблокировать мирный план Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в США прямо указали на ошибку Трампа в отношении Украины.