Трамп хочет устроить «новую Ялту» за спиной Украины: историк объяснил, почему план обречен

Президент США Дональд Трамп пытается найти собственный вариант Ялтинской конференции 1945 года, чтобы договориться с Россией о завершении войны в Украине без полноценного участия Киева. Однако такая стратегия рискует не принести мира, а ослабить позиции Вашингтона в Европе. Об этом пишет историк холодной войны и эксперт по американо-российским отношениям Майкл Киммейдж в статье для The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В феврале 1945 года лидеры США, Великобритании и СССР – Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин – обсуждали послевоенное устройство Европы. Достигнутые договоренности во многом определили раздел континента на сферы влияния на десятилетия вперед.

По мнению Киммейджа, Трампа привлекает похожая модель: руководители крупнейших держав договариваются между собой, а судьбу меньших стран определяют без их полноценного участия. Историк считает, что американский президент демонстрирует готовность обсуждать компромиссы за счет Украины, одновременно уделяя особое внимание отношениям с Владимиром Путиным.

Автор также указывает на сокращение американской поддержки Киева, споры вокруг военных поставок и напряженность в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. На этом фоне Европа вынуждена активнее брать ответственность за собственную безопасность. При этом некоторые сообщения об ограничениях Starlink и задержках поставок ракет Patriot оспаривались американскими официальными лицами.

Киммейдж подчеркивает, что нынешняя ситуация принципиально отличается от 1945 года. Тогда США обладали огромным военным преимуществом и значительным международным авторитетом. Сегодня, по оценке историка, политика Трампа – включая тарифные конфликты, территориальные претензии к Гренландии и планы сокращения американского военного присутствия в Европе – подрывает доверие союзников.

Кроме того, Россия не добилась решающей победы в войне, которая могла бы дать Москве основания диктовать условия послевоенного устройства. Поэтому попытки Путина получить дипломатические уступки от Вашингтона не означают, что США способны гарантировать их выполнение.

Главный вывод эксперта заключается в том, что соглашение о будущем Украины, заключенное без участия самой Украины, не сможет обеспечить устойчивый мир. Ослабление американского влияния и разногласия с Европой, напротив, рискуют осложнить сдерживание России и сделать урегулирование войны еще более трудным.

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