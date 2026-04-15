Президент США Дональд Трамп, по оценкам обозревателей, заинтересован в скорейшем завершении войны в Украине, поскольку рассматривает это как шаг к реализации своих политических и геополитических интересов. Одним из ключевых направлений его видения является потенциальное сближение с Российской Федерацией, в то время как Украина, по его мнению, усложняет этот процесс.

Фото: из открытых источников

Британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон отметил , что главным ограничительным фактором для Трампа являются не внешнеполитические риски, а внутренняя реакция в США. По его словам, американский президент якобы заинтересован в достижении договоренностей с Владимиром Путиным, однако опасается политических последствий в собственной стране.

Дикинсон подчеркивает, что Трамп рассматривает войну России против Украины не как противостояние суверенного государства и агрессора, а скорее часть большой геополитической игры между Вашингтоном и Москвой. В этом контексте Украина выступает как фактор, усложняющий потенциальное сближение двух государств.

По мнению журналиста, в такой логике Украина фактически воспринимается как препятствие, которое должно быть устранено из политического уравнения. Он предполагает, что в рамках стремления к договоренностям возможны даже сценарии, предполагающие территориальные уступки, если это будет способствовать достижению стратегических целей.

В то же время, основным сдерживающим элементом Дикинсон называет реакцию американского общества. Поскольку внутренняя политика США сосредоточена преимущественно на внутренних проблемах, тема Украины не является приоритетной для рядовых граждан, хотя она им известна.

Именно риск негативного восприятия таких шагов внутри страны, по словам эксперта, заставляет Трампа действовать более осторожно. Несмотря на это, его всеобщее намерение достичь договоренности с Россией, по оценке Дикинсона, остается неизменным, а война в Украине в этой логике рассматривается как препятствие на этом пути.

Портал "Комментарии" писал , что Европейская комиссия прогнозирует, что Украина сможет получить первый транш в рамках кредитного пакета объемом 90 млрд евро во второй половине 2026 года. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по вопросам бюджета Балаж Уйвари.