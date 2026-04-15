logo

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп хочет возобновить дружбу с Путиным: назван единственный сдерживающий фактор
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп хочет возобновить дружбу с Путиным: назван единственный сдерживающий фактор

Трамп считает Украину препятствием для сближения с РФ и допускает территориальные уступки

15 апреля 2026, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп, по оценкам обозревателей, заинтересован в скорейшем завершении войны в Украине, поскольку рассматривает это как шаг к реализации своих политических и геополитических интересов. Одним из ключевых направлений его видения является потенциальное сближение с Российской Федерацией, в то время как Украина, по его мнению, усложняет этот процесс.

Фото: из открытых источников

Британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон отметил , что главным ограничительным фактором для Трампа являются не внешнеполитические риски, а внутренняя реакция в США. По его словам, американский президент якобы заинтересован в достижении договоренностей с Владимиром Путиным, однако опасается политических последствий в собственной стране.

Дикинсон подчеркивает, что Трамп рассматривает войну России против Украины не как противостояние суверенного государства и агрессора, а скорее часть большой геополитической игры между Вашингтоном и Москвой. В этом контексте Украина выступает как фактор, усложняющий потенциальное сближение двух государств.  

По мнению журналиста, в такой логике Украина фактически воспринимается как препятствие, которое должно быть устранено из политического уравнения. Он предполагает, что в рамках стремления к договоренностям возможны даже сценарии, предполагающие территориальные уступки, если это будет способствовать достижению стратегических целей.

В то же время, основным сдерживающим элементом Дикинсон называет реакцию американского общества. Поскольку внутренняя политика США сосредоточена преимущественно на внутренних проблемах, тема Украины не является приоритетной для рядовых граждан, хотя она им известна.

Именно риск негативного восприятия таких шагов внутри страны, по словам эксперта, заставляет Трампа действовать более осторожно. Несмотря на это, его всеобщее намерение достичь договоренности с Россией, по оценке Дикинсона, остается неизменным, а война в Украине в этой логике рассматривается как препятствие на этом пути.

Портал "Комментарии" писал , что Европейская комиссия прогнозирует, что Украина сможет получить первый транш в рамках кредитного пакета объемом 90 млрд евро во второй половине 2026 года. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по вопросам бюджета Балаж Уйвари.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/pozitsiya-trampa-shhodo-viyni-ukrayini-shho-strimuye-yogo-vid_n3049046
Теги:

Новости

Все новости