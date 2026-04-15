Трамп хоче відновити дружбу з Путіним: названо єдиний фактор стримування

Президент США Дональд Трамп, за оцінками оглядачів, зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни в Україні, оскільки розглядає це як крок до реалізації власних політичних і геополітичних інтересів. Одним із ключових напрямків його бачення є потенційне зближення зі Російською Федерацією, тоді як Україна, на його думку, ускладнює цей процес.

Британський журналіст, публіцист і видавець Пітер Дікінсон зазначив, що головним обмежувальним фактором для Трампа є не зовнішньополітичні ризики, а внутрішня реакція в США. За його словами, американський президент нібито зацікавлений у досягненні домовленостей із Володимиром Путіним, однак остерігається політичних наслідків у власній країні.

Дікінсон підкреслює, що Трамп розглядає війну Росії проти України не як протистояння суверенної держави та агресора, а радше як частину великої геополітичної гри між Вашингтоном і Москвою. У цьому контексті Україна постає як фактор, що ускладнює потенційне зближення двох держав.

На думку журналіста, у такій логіці Україна фактично сприймається як перешкода, яка має бути усунена з політичного рівняння. Він припускає, що в межах прагнення до домовленостей можливі навіть сценарії, які передбачають територіальні поступки, якщо це сприятиме досягненню стратегічних цілей.

Водночас основним стримувальним елементом Дікінсон називає реакцію американського суспільства. Оскільки внутрішня політика США зосереджена переважно на внутрішніх проблемах, тема України не є пріоритетною для пересічних громадян, хоча вона їм відома.

Саме ризик негативного сприйняття таких кроків усередині країни, за словами експерта, і змушує Трампа діяти обережніше. Попри це, його загальний намір досягти домовленості з Росією, за оцінкою Дікінсона, залишається незмінним, а війна в Україні у цій логіці розглядається як перешкода на цьому шляху.

