Трамп хочет запретить въезжать в США гражданам ряда стран: кто в первой двадцатке

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых миграционных ограничений и дал понять, что в ближайшее время администрация расширит список государств, гражданам которых запретят въезд в США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Решение обсуждается на фоне усиления требований к безопасности и пересмотра визовых процедур после недавнего инцидента в Вашингтоне.

По информации ведомств безопасности, обновленный перечень стран должен стать обнародованным в ближайшее время. Сейчас действует полная блокировка для граждан 12 государств и частичные ограничения для еще семи.

Параллельно Служба гражданства и иммиграции США объявила, что приостанавливает рассмотрение всех заявок от выходцев из 19 стран, уже подпавших под ограничения, включая заявления на грин-карты.

В политическом меморандуме USCIS указано, что США проведут широкую проверку разрешений, выданных приезжим из этих государств в период после начала работы администрации Байдена. Причиной для ускорения процесса стало нападение в Вашингтоне, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой находится в тяжелом состоянии. Подозреваемым назвали 29-летнего Рахмануллу Лаканвала, прибывшего из Афганистана в 2021 году.

Трамп и его команда возложили ответственность на предыдущую администрацию, заявляя о необходимости новых ограничений. Президент подчеркнул, что рассматривает расширение запрета на въезд, лишение гражданства части натурализованных мигрантов и отмену федеральных льгот для неграждан.

Среди обсуждаемых шагов – расширение одной из самых спорных миграционных политик, действовавшей в его первый срок и подтвержденной Верховным судом.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноем сообщила, что рекомендовала Трампу усилить меры и расширить список государств.

Под полной блокировкой сейчас находятся Афганистан, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Мьянма, Сомали, Судан и Йемен, а под частичной – Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа в отчаянии: какого шага Трампа по отношению к Украине боится больше всего.



