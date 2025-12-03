logo_ukra

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп хоче заборонити в'їжджати до США громадянам низки країн: хто у першій двадцятці
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп хоче заборонити в'їжджати до США громадянам низки країн: хто у першій двадцятці

США проведуть широку перевірку дозволів, виданих приїжджим із цих держав у період після початку роботи адміністрації Байдена

3 грудня 2025, 07:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нових міграційних обмежень та дав зрозуміти, що найближчим часом адміністрація розширить список держав, громадянам яких заборонять в'їзд до США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Трамп хоче заборонити в'їжджати до США громадянам низки країн: хто у першій двадцятці

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Рішення обговорюється на тлі посилення вимог до безпеки та перегляду візових процедур після нещодавнього інциденту у Вашингтоні.

За інформацією відомств безпеки, оновлений перелік країн має стати оприлюдненим найближчим часом. Наразі діє повне блокування для громадян 12 держав та часткові обмеження для ще семи.

Паралельно Служба громадянства та імміграції США оголосила, що припиняє розгляд усіх заявок від вихідців із 19 країн, які вже підпали під обмеження, включаючи заяви на грін-картки.

У політичному меморандумі USCIS зазначено, що США проведуть широку перевірку дозволів, виданих приїжджим із цих держав у період після початку роботи адміністрації Байдена. Причиною для прискорення процесу став напад у Вашингтоні, внаслідок якого один військовослужбовець загинув, а інший перебуває у тяжкому стані. Підозрюваним назвали 29-річного Рахмануллу Лаканвала, який прибув з Афганістану у 2021 році.

Трамп та його команда поклали відповідальність на попередню адміністрацію, заявляючи про необхідність нових обмежень. Президент наголосив, що розглядає розширення заборони на в'їзд, позбавлення громадянства частини натуралізованих мігрантів та скасування федеральних пільг для негромадян.

Серед обговорюваних кроків – розширення однієї з найспірніших міграційних політик, яка діяла в його перший термін і була підтверджена Верховним судом.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм повідомила, що рекомендувала Трампу посилити заходи та розширити список держав.

Під повним блокуванням зараз знаходяться Афганістан, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, М'янма, Сомалі, Судан та Ємен, а під частковим – Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа у розпачі: якого кроку Трампа до України боїться найбільше.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-02/trump-to-expand-travel-ban-to-around-30-countries-after-shooting
Теги:

Новини

Всі новини