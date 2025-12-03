Трамп хоче заборонити в'їжджати до США громадянам низки країн: хто у першій двадцятці

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нових міграційних обмежень та дав зрозуміти, що найближчим часом адміністрація розширить список держав, громадянам яких заборонять в'їзд до США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Рішення обговорюється на тлі посилення вимог до безпеки та перегляду візових процедур після нещодавнього інциденту у Вашингтоні.

За інформацією відомств безпеки, оновлений перелік країн має стати оприлюдненим найближчим часом. Наразі діє повне блокування для громадян 12 держав та часткові обмеження для ще семи.

Паралельно Служба громадянства та імміграції США оголосила, що припиняє розгляд усіх заявок від вихідців із 19 країн, які вже підпали під обмеження, включаючи заяви на грін-картки.

У політичному меморандумі USCIS зазначено, що США проведуть широку перевірку дозволів, виданих приїжджим із цих держав у період після початку роботи адміністрації Байдена. Причиною для прискорення процесу став напад у Вашингтоні, внаслідок якого один військовослужбовець загинув, а інший перебуває у тяжкому стані. Підозрюваним назвали 29-річного Рахмануллу Лаканвала, який прибув з Афганістану у 2021 році.

Трамп та його команда поклали відповідальність на попередню адміністрацію, заявляючи про необхідність нових обмежень. Президент наголосив, що розглядає розширення заборони на в'їзд, позбавлення громадянства частини натуралізованих мігрантів та скасування федеральних пільг для негромадян.

Серед обговорюваних кроків – розширення однієї з найспірніших міграційних політик, яка діяла в його перший термін і була підтверджена Верховним судом.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм повідомила, що рекомендувала Трампу посилити заходи та розширити список держав.

Під повним блокуванням зараз знаходяться Афганістан, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, М'янма, Сомалі, Судан та Ємен, а під частковим – Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесу.

