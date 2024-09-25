Трамп и союзники откровенно говорят, что украинцы должны умереть, потому что им так удобнее

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, его сын, ближайшие соратники вроде Илона Маска и Джей Ди Венса говорят буквально следующее "мы хотим, чтобы вы умерли, потому что нам так удобно", об этом говорит политолог Юрий Богданов, комментируя их позицию по поводу войны в Украине.

Дональд Трамп

"Там нет никаких разговоров и никаких намеков на усиление переговорной позиции Украины или даже дискуссии о расширении наших оборонных возможностей. Как у демократов. Нам говорят буквально "вы умрете, потому что нам так удобнее", — говорит политолог.

По его словам, даже если демократы украинцам не нравятся, все же не стоит забывать: выбор стоит между управляемой эскалацией с ограниченной помощью с одной стороны и ее полным прекращением с другой.

"А все остальные фантазии вписываются в старую добрую формулу ошибочных надежд. Вот даже в окружении Трампа есть оптимисты, которые верят что вся эта риторика — это предвыборный бред. Лаффер верит, что угрозы пошлинами Европе и безумными пошлинами Китая – это лишь переговорная позиция. Помпео верит что риторика о нас – бред. Но я все же верен старой доброй формуле: если человек угрожает убить тебя — верь ему", — говорит политолог.

Именно поэтому, добавляет он, рассчитывать на конструктивные переговоры с ней, если нет инструмента принуждения — бессмысленно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский хотел встретиться с Трампом во время посещения США, чтобы рассказать ему о плане победы. Но встреча до сих пор не назначена. По всей вероятности, она и не будет назначена в будущем.

При этом известно, что Трамп регулярно делает заявления по Украине. В частности, он заявил, что выведет США из этой войны.



