logo

BTC/USD

63167.14

ETH/USD

2574.39

LTC/USD

67.40

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп и союзники откровенно говорят, что украинцы должны умереть, потому что им так удобнее
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп и союзники откровенно говорят, что украинцы должны умереть, потому что им так удобнее

Трамп и его союзники откровенно заявляют о том, что они готовы бросить Украину, прекрасно понимая, к чему это приведет

сегодня, 16:03 comments3281
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, его сын, ближайшие соратники вроде Илона Маска и Джей Ди Венса говорят буквально следующее "мы хотим, чтобы вы умерли, потому что нам так удобно", об этом говорит политолог Юрий Богданов, комментируя их позицию по поводу войны в Украине.

Трамп и союзники откровенно говорят, что украинцы должны умереть, потому что им так удобнее

Дональд Трамп

"Там нет никаких разговоров и никаких намеков на усиление переговорной позиции Украины или даже дискуссии о расширении наших оборонных возможностей. Как у демократов. Нам говорят буквально "вы умрете, потому что нам так удобнее", — говорит политолог.

По его словам, даже если демократы украинцам не нравятся, все же не стоит забывать: выбор стоит между управляемой эскалацией с ограниченной помощью с одной стороны и ее полным прекращением с другой.

"А все остальные фантазии вписываются в старую добрую формулу ошибочных надежд. Вот даже в окружении Трампа есть оптимисты, которые верят что вся эта риторика — это предвыборный бред. Лаффер верит, что угрозы пошлинами Европе и безумными пошлинами Китая – это лишь переговорная позиция. Помпео верит что риторика о нас – бред. Но я все же верен старой доброй формуле: если человек угрожает убить тебя — верь ему", — говорит политолог.

Именно поэтому, добавляет он, рассчитывать на конструктивные переговоры с ней, если нет инструмента принуждения — бессмысленно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский хотел встретиться с Трампом во время посещения США, чтобы рассказать ему о плане победы. Но встреча до сих пор не назначена. По всей вероятности, она и не будет назначена в будущем.

При этом известно, что Трамп регулярно делает заявления по Украине. В частности, он заявил, что выведет США из этой войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yb_ua/6400
Теги:

Новости

Все новости