Трамп грає на нервах Києва: що приховує нова пауза з Patriot

Останнім часом президент США Дональд Трамп знов почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Чому Трамп знов змінив своє ставлення до України? Чому президент США загалом часто змінює свою думку? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, забравши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Позиція Трампа може змінитися ще кілька разів

Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова зазначила, що поточний розворот риторики Дональда Трампа щодо ліцензій на ракети Patriot – це не стільки раптова "зміна думки", скільки класичний приклад його улюбленої стратегії вести переговори. Для Трампа будь-яка зовнішня політика це серія угод, де ключова техніка полягає в підтримці постійної невизначеності.

"Коли Трамп спочатку підтримує ідею спільного виробництва, а за кілька днів на кабінетному засіданні включив "гальма", він одночасно вирішує кілька завдань, підвищує ставки перед майбутніми переговорами, показує своєму ізоляціоністському електорату обережність щодо "передачі критичних технологій" і залишає собі максимальний простір для маневру. Окрім суто політичного стилю, тут працює й чистий прагматизм бізнесмена. Передача технологій такого рівня, як Patriot PAC-3 – це не просто дозвіл на папері, це складне безпекове рішення, яке американський оборонний комплекс та Пентагон завжди видають із великим скрипом", – зазначила експерт.

Вона зауважує, Трамп публічно підхоплює аргументи власного оточення та лобістів, перетворюючи внутрішні вагання Вашингтона на інструмент тиску.

"Він грає на постійних контрастах, то дає надію, потім публічно сумніватися, щоб згодом виторгувати для США максимальні поступи чи у сфері економічних домовленостей, чи в параметрах майбутнього врегулювання. Тому нам точно не варто сприймати кожну таку заяву, як остаточний вирок або катастрофу. Зміна публічної риторики у Трампа – це постійний процес розвідки боєм", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Олександра Решмеділова додає, позиція Трампа може змінитися ще кілька разів залежно від того, як просуватиметься діалог і наскільки переконливі аргументи від реальних економічних вигод до безпекових гарантій зможуть запропонувати як Україна, так і наші партнери.

"З іншої сторони, балансувати такі постійні мутації в риториці Білого дому мають не лише домовленості безпосередньо з Україною, а й синергія з Європою. Для Вашингтона європейські партнери це і фінансові донори, і покупці зброї, і гаранти регіональної стабільності. Тому страхувати таку угоду мають абсолютно всі учасники перемовин. Усі учасники мають розширювати фінансові гарантії, розміщувати виробничі замовлення та ділити безпекові ризики. Зміна публічної позиції Трампа це постійний процес розвідки боєм, і вона коригуватиметься залежно від того, наскільки спільно та переконливо виступатимуть Україна та європейські союзники", – підсумувала політолог.

Україні варто знов активізувати роботу з громадською думкою в США

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко зазначив, настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані "гойдалки Трампа". Це проявляється не лише по відношенню до України, а й до інших країн, і багатьох інших тем.

"За моїми спостереженнями по відношенню до України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення (позитивного, або дуже критичного) може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця, потім відбувається охолодження цієї емоції, або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно, вже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасного тиску і на Україну і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО "Patriot" Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на даний момент якогось нового мирного плану з боку США поки що не має. І ліцензія на "Петріоти" не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не виглядає найбільш вірогідною", – зазначив політолог.

За його словами, є ще й третя версія, яка говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні вже після зустрічі Трампа із Зеленським, або сам президент України щось необережно сказав і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити і більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа по відношенню до Зеленського, або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія.

"Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на "Петріоти", а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і "руський слід", а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів: навіщо Україні надавати "подарунок", хай вони чимось заплатять за цю ліцензію. Цілком ймовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для "Петріотів" з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль в постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо (через неофіційні контакти з ним), і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні Президента США. І цей вплив вже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз", – зазначив експерт.

Володимир Фесенко вважає, що у нинішній ситуації варто було б знов активізувати роботу з громадською думкою в США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до конгресу США, це може спрацювати.

Експерт наголошує, головне пам’ятати, що позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. З Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися, робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Це врятує багато життів": з ким Трамп оголосив про старт нових переговорів.



