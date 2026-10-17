«Трамп играет на стороне Путина»: автор санкций против РФ обрушился на президента США

В США разгорелся новый политический конфликт из-за санкционной политики Дональда Трампа в отношении России. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который вместе с республиканцем Линдси Грэмом участвовал в разработке законопроекта о жестких санкциях против Москвы, резко раскритиковал президента за отказ применять предусмотренные ограничения.

Ричард Блюменталь. Фото: из открытых источников

Свое заявление Блюменталь опубликовал в социальной сети X. По его мнению, решение главы Белого дома противоречит позиции большинства американцев, представителей обеих палат Конгресса и европейских союзников США.

"Дональд Трамп еще раз подтверждает, что он выступает на стороне кровожадного головореза и тех, кто содействует российской военной машине", — заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что считает действия президента не связанными с национальной безопасностью Соединенных Штатов, а объясняет их стремлением угодить Владимиру Путину.

Блюменталь призвал республиканцев присоединиться к осуждению решения Белого дома.

"Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка", — написал он.

Конфликт касается дальнейшего использования экономических инструментов давления на Россию на фоне войны против Украины. Законопроект, разработанный Блюменталем и Грэмом, предусматривает жесткие ограничения, однако позиция администрации Трампа демонстрирует разногласия внутри американской политической системы относительно того, как именно следует воздействовать на Москву.

Заявление сенатора усиливает давление на президента со стороны сторонников более жесткой санкционной линии. При этом критика Блюменталя сама по себе не означает, что Конгресс уже добился изменения политики Белого дома.

Главный вопрос теперь заключается в том, смогут ли противники решения Трампа объединить достаточное количество законодателей, чтобы добиться практических шагов против России.

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