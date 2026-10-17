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«Трамп грає на боці Путіна»: автор санкцій проти РФ обрушився на президента США

Сенатор-демократ Річард Блюменталь звинуватив главу Білого дому у поступках Кремлю після відмови застосовувати жорсткі обмеження проти Росії

17 жовтня 2026, 12:40
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Кравцев Сергей

У США спалахнув новий політичний конфлікт через санкційну політику Дональда Трампа щодо Росії. Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом брав участь у розробці законопроекту про жорсткі санкції проти Москви, різко розкритикував президента за відмову застосовувати передбачені обмеження.

«Трамп грає на боці Путіна»: автор санкцій проти РФ обрушився на президента США

Річард Блюменталь. Фото: з відкритих джерел

Свою заяву Блюменталь опублікував у соціальній мережі X. На його думку, рішення глави Білого дому суперечить позиції більшості американців, представників обох палат Конгресу та європейських союзників США.

"Дональд Трамп ще раз підтверджує, що він виступає на боці кровожерного головоріза і тих, хто сприяє російській військовій машині", — заявив сенатор.

Він також наголосив, що вважає дії президента не пов'язаними з національною безпекою Сполучених Штатів, а пояснює їх прагненням догодити Володимиру Путіну.

Блюменталь закликав республіканців приєднатися до засудження рішення Білого дому.

"Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене в засудженні цього підлого та боягузливого вчинку", — написав він.

Конфлікт стосується подальшого використання економічних інструментів тиску на Росію на фоні війни проти України. Законопроект, розроблений Блюменталем та Гремом, передбачає жорсткі обмеження, проте позиція адміністрації Трампа демонструє розбіжності всередині американської політичної системи щодо того, як саме слід впливати на Москву.

Заява сенатора посилює тиск на президента з боку прихильників жорсткішої санкційної лінії. При цьому критика Блюменталя сама по собі не означає, що Конгрес уже досяг зміни політики Білого дому.

Головне питання тепер полягає в тому, чи зможуть противники рішення Трампа об'єднати достатню кількість законодавців, щоб досягти практичних кроків проти Росії.

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Джерело: https://x.com/SenBlumenthal/status/2111295658602926499
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