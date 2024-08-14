Трамп или Гаррис: у американцев спросили, кто более способен победить в ноябре

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Камала Гаррис имеет очевидное преимущество над Дональдом Трампом по нескольким лидерским качествам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет AP со ссылкой на опрос Центра исследований связей с общественностью Associated Press-NORC.
Гаррис и Трамп. Фото из открытых источников
В частности, избиратели считают, что Гаррис больше соответствует нормам демократии, а также она является более дисциплинированной. Кроме того, они считают ее более честной, чем Трамп, а также отмечают, что она беспокоится об обычном населении.
В то же время, результаты опроса относительно того, кого американцы считают более сильным лидером, разделились примерно поровну. Так же как относительно того, кто по мнению американцев способен справиться с кризисными вызовами.
Издание со ссылкой на опрос отмечает, что Гаррис "несет себе часть того же багажа, который отягощал президента Джо Байдена". В то же время, если сравнивать Гаррис с Трампом, то, по мнению американцев, она имеет определенные преимущества.
Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп и Гаррис все же договорились: стала известна дата дебатов.
Также издание "Комментарии" сообщало – выборы в США: кто из кандидатов ближе к победе в трех ключевых штатах.
Новости