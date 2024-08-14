Трамп или Гаррис: у американцев спросили, кто более способен победить в ноябре

Камала Гаррис имеет очевидное преимущество над Дональдом Трампом по нескольким лидерским качествам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет AP со ссылкой на опрос Центра исследований связей с общественностью Associated Press-NORC.

Гаррис и Трамп. Фото из открытых источников

В частности, избиратели считают, что Гаррис больше соответствует нормам демократии, а также она является более дисциплинированной. Кроме того, они считают ее более честной, чем Трамп, а также отмечают, что она беспокоится об обычном населении.

В то же время, результаты опроса относительно того, кого американцы считают более сильным лидером, разделились примерно поровну. Так же как относительно того, кто по мнению американцев способен справиться с кризисными вызовами.

Издание со ссылкой на опрос отмечает, что Гаррис "несет себе часть того же багажа, который отягощал президента Джо Байдена". В то же время, если сравнивать Гаррис с Трампом, то, по мнению американцев, она имеет определенные преимущества.

"Американцы примерно поровну разделены между тем, кто, по их мнению, более способен победить в ноябре — Трамп или Гаррис. В июле, до того, как Байден выбыл из гонки, только 2 из 10 американцев считали, что он более способен победить, тогда как в отношении Трампа так считали примерно вдвое больше", — отмечает AP.

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