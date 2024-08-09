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Трамп и Гаррис все же договорились: стала известна дата дебатов

По информации ABC News, дебаты должны состояться 10 сентября

сегодня, 07:50 comments1608
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Кравцев Сергей

Дональд Трамп и Камала Гаррис встретятся на дебатах в эфире ABC News 10 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал ABC News в соцсети Х.

Трамп и Гаррис все же договорились: стала известна дата дебатов

Трамп и Гаррис. Фото: из открытых источников

"Дебаты кандидатов в президенты, которые прошли отбор, пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил, что не уверен в мирной передаче власти в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – вице-президент США Камала Гаррис в течение июля собрала на избирательную кампанию сумму, вдвое большую, чем ту, которую собрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на штабы кандидатов.

Так, в июле Гаррис собрала $310 млн, а Трамп, переживший покушение во время митинга в Пенсильвании, – $137 млн. Общая казна наиболее вероятного кандидата от Демократической партии составила $377 млн, что на $50 млн больше, чем у Трампа. 

В материале говорится, что потрясающие итоги Гаррис контрастируют с суммой, пожертвованной американцами действующему президенту США Джо Байдену, отказавшемуся 21 июля от участия в выборах. 

По данным кампании Гаррис, две трети общей суммы в июле поступило от доноров, пожертвовавших впервые. При этом большая часть общей суммы была собрана из пожертвований в размере $200 или менее. В отчете также сказано, что наблюдался рост числа взносов среди доноров так называемого поколения Z и миллениалов, приверженность которых Байден пытался завоевать.




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