Трамп и Гаррис все же договорились: стала известна дата дебатов

Дональд Трамп и Камала Гаррис встретятся на дебатах в эфире ABC News 10 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал ABC News в соцсети Х.

Трамп и Гаррис. Фото: из открытых источников

"Дебаты кандидатов в президенты, которые прошли отбор, пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – вице-президент США Камала Гаррис в течение июля собрала на избирательную кампанию сумму, вдвое большую, чем ту, которую собрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на штабы кандидатов.

Так, в июле Гаррис собрала $310 млн, а Трамп, переживший покушение во время митинга в Пенсильвании, – $137 млн. Общая казна наиболее вероятного кандидата от Демократической партии составила $377 млн, что на $50 млн больше, чем у Трампа.

В материале говорится, что потрясающие итоги Гаррис контрастируют с суммой, пожертвованной американцами действующему президенту США Джо Байдену, отказавшемуся 21 июля от участия в выборах.

По данным кампании Гаррис, две трети общей суммы в июле поступило от доноров, пожертвовавших впервые. При этом большая часть общей суммы была собрана из пожертвований в размере $200 или менее. В отчете также сказано, что наблюдался рост числа взносов среди доноров так называемого поколения Z и миллениалов, приверженность которых Байден пытался завоевать.



