Трамп ищет преемника: один из главных фаворитов теряет доверие президента США

Президент США Дональд Трамп все чаще задумывается о том, кто сможет продлить его политический курс после завершения президентского срока. Однако, как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома, у одного из главных претендентов на роль наследника движения MAGA уже нет безоговорочной поддержки американского лидера.

Как пишет американское издание, речь идет о вице-президенте Джей Ди Венсе, которого еще недавно считали наиболее очевидным кандидатом на президентские выборы 2028 года. По информации The New York, в частных разговорах Трамп все чаще подвергает сомнению политические перспективы своего соратника.

Собеседники журналистов утверждают, что президент регулярно обсуждает с советниками вопрос, способен ли Вэнс выиграть предстоящую президентскую кампанию. В то же время сам Трамп нередко выражает скепсис по поводу его шансов и политической выносливости.

Несмотря на публичную поддержку вице-президента, глава Белого дома продолжает оценивать других потенциальных кандидатов. Одним из главных конкурентов Венса называют государственного секретаря Марко Рубио. По данным The New York Times, Трамп проводит неформальные опросы среди союзников и гостей, интересуясь их мнением по поводу того, кто мог бы стать лучшим продолжателем его политического курса.

В то же время, Трамп не отказывается от поддержки Венса полностью. Он продолжает вовлекать его в принятие важных решений и поручает исполнение заметных публичных ролей. Однако источники отмечают, что президент также не скрывает недовольства отдельными действиями своего вице-президента и время от времени публично критикует его стиль работы. Несмотря на неоднозначное отношение президента, Венс остается одним из популярнейших политиков среди сторонников движения MAGA.

